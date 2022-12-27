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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на Донбассе и подготовили план на 2023 год

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Вторник 27 декабря 2022 14:30
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на Донбассе и подготовили план на 2023 год Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 декабря, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

На заседании участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте. Они также обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в том числе вблизи Бахмута и Кременной.

Участники рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием. Они отдельно остановились на актуализации плана действий сил обороны на следующий год.

Отметим, что предыдущее заседание Ставки проходило 23 декабря.

К тому же, заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что оккупанты бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, однако все их попытки окружить город терпят неудачу.

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