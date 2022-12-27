Орбан намекнул на желание поражения Украины в войне. У Кулебы резко ему ответили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Министерства иностранных дел Украины.

"Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров", - говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан ведет игру с Европейским союзом, о чем он неоднозначно высказался в интервью изданию Politico.

Венгерское издание Magyar Nemzet приводит слова премьер-министра Виктора Орбана о том, что война России против Украины может продолжаться до тех пор, пока США и другие союзники будут помогать ей. Эти нарративы Орбан, считающийся другом президента России Владимира Путина, уже неоднократно продвигал в информационном пространстве, прикрываясь при этом поддержкой Украины как суверенного государства.

"Мы поддерживаем и помогаем Украине, мы заинтересованы в выживании суверенной Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы. Но мы не заинтересованы в том, чтобы сдать все наши экономические отношения с Россией", - заявил премьер-министр Венгрии.

В очередной раз Орбан призвал прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров с российскими террористами, которые на самом деле проводят геноцидную войну против Украины.