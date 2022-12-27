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КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП поменять название

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Киев, Вторник 27 декабря 2022 15:54
КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП поменять название Фото: КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 декабря, Конституционный суд Украины во время заседания признал конституционным закон, согласно которому УПЦ Московского патриархата должна поменять свое название, поскольку оно указывает на ее принадлежность к России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Конституционный суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" являются конституционными", - сказано в сообщении.

Отмечается, что КСУ принял решение по делу о конституционном представлении 49 нардепов. Они хотели уточнить, соответствуют ли Конституции изменения в закон о свободе совести насчет названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины.

Принимая решение, КСУ учел выводы Европейского суда по правам человека, в которых отмечается:

"Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированным, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций в принципе можно считать оправданным ограничением ее права свободно выбирать свое название".

Стоит заметить, что принятый Радой в 2018 году закон, который неоднократно оспаривали, предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники СБУ провели ряд обысков в церквях УПЦ МП. Там нашли российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.

Также мы писали, что 19 декабря пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ Московского патриархата, поддерживавшего контакты с россиянами.

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