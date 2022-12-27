КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП поменять название
Сегодня, 27 декабря, Конституционный суд Украины во время заседания признал конституционным закон, согласно которому УПЦ Московского патриархата должна поменять свое название, поскольку оно указывает на ее принадлежность к России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.
"Конституционный суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" являются конституционными", - сказано в сообщении.
Отмечается, что КСУ принял решение по делу о конституционном представлении 49 нардепов. Они хотели уточнить, соответствуют ли Конституции изменения в закон о свободе совести насчет названия религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины.
Принимая решение, КСУ учел выводы Европейского суда по правам человека, в которых отмечается:
"Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированным, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций в принципе можно считать оправданным ограничением ее права свободно выбирать свое название".
Стоит заметить, что принятый Радой в 2018 году закон, который неоднократно оспаривали, предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии.
Напомним, ранее стало известно, что сотрудники СБУ провели ряд обысков в церквях УПЦ МП. Там нашли российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.
Также мы писали, что 19 декабря пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ Московского патриархата, поддерживавшего контакты с россиянами.
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