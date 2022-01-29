Зеленський провів прес-конференцію, а Рада пішла на карантин: новини за 28 січня

Президент України Володимир Зеленський провів прес-конференцію, Верхова Рада пішла на карантин, відомого українського боксера Володимира Вірчиса знайшли мертвим. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 28 січня – в матеріалі РБК-Україна.

Черговий максимум. В Україні виявили понад 37 000 нових випадків COVID

За минулу добу, 28 січня 2022 року, виявлено понад 37 000 нових випадків коронавірусу в Україні. Це є черговим максимумом добової захворюваності за весь час епідемії COVID в країні.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 3 340 осіб; летальних наслідків - 149; одужали - 7 163 особи.

Якщо Путін нападе. Зеленський про війну, Байдена і НАТО: основні заяви з прес-конференції

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів зустріч з представниками зарубіжних ЗМІ. Більше години президент відповідав на питання про ймовірність війни з Росією і шляхи врегулювання конфлікту.

Детальніше про заяви Зеленського - в матеріалі РБК-Україна.

В Україну прибула четверта партія допомоги від США

У п'ятницю, 28 січня, в Україну прибула нова партія допомоги від Сполучених Штатів. Цього разу Для Збройних сил України передали 81 тонну боєприпасів.

"Цього разу четверта "птиця" доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня ми чекаємо чергові літаки з США з військово-технічною допомогою для зміцнення обороноздатності України", - повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

На карантин. Стефанчук закрив шосту сесію Ради: як працюватимуть нардепи

В п’ятницю, 28 січня завершилася шоста сесія Верховної ради дев'ятого скликання. Нардепи йдуть на карантин через спалах коронавірусу до 15 лютого.

Втім, наступного тижня, 31 січня відбудеться засідання погоджувальної ради, після чого 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання. Однак, вже наступного дня нардепи продовжать роботу у комітетах, фракціях та групах (з 2 по 4 лютого).

Лукашенко обіцяє повернути Україну в "лоно слов'янства"

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив про намір повернути Україну в "лоно слов'янства". За його словами, Захід нібито формує в Україні вороже ставлення до братніх народів.

"Все більшу тривогу викликає наростання напруженості на південному напрямку. Україна стає предметом закулісного торгу. Українців штовхають у полум'я конфлікту, ламають їхню свідомість, цілеспрямовано готують до агресії. Формують вороже ставлення до братніх народів, у тому числі до білорусів", - заявив Лукашенко.

Відомого українського боксера Вірчиса знайшли повішеним

Українського боксера Володимира Вірчиса знайшли повішеним у Дніпровському районі Києва. За даним фактом відкрито кримінальну справу.

Боксерська кар'єра Вірчіса була на піку на початку 2000-х років. У 2009 році він провів свій останній бій з латвійцем Едгаром Кальнарасом і здобув перемогу. А після - пішов з великого спорту. Хто такий Володимир Вірчіс і що відомо про його спортивні досягнення – читайте в матеріалі Styler.

Україна пройшла в плей-офф ЧЄ з футзалу попри поразку від Португалії

Збірна України з футзалу в заключному турі групового етапу чемпіонату Європи поступилася чинним чемпіонам світу збірній Португалії - 0:1. Попри поразку українці змогли пробитися в плей-офф, посівши друге місце в групі A, завдяки мінімальній перемозі Сербії над Нідерландами в паралельному матчі.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Штормове попередження зі снігопадами. Якою буде погода на вихідні

На вихідні атмосферні фронти північно-західного циклону переміщуватимуться Україною. Очікуються сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця та сильний вітер західних напрямків.

Детальніше про погоду – в матеріалі РБК-Україна.