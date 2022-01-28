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Понад 80 тонн боєприпасів: в Україну прибула четверта партія допомоги від США

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П'ятниця 28 січня 2022 20:08
Понад 80 тонн боєприпасів: в Україну прибула четверта партія допомоги від США Фото: в Україну прибула четверта партія допомоги від США (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 28 січня, в Україну прибула нова партія допомоги від Сполучених Штатів. Цього разу Для Збройних сил України передали 81 тонну боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони України Олексія Рєзнікова в Twitter.

"Цього разу четверта "птиця" доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня ми чекаємо чергові літаки з США з військово-технічною допомогою для зміцнення обороноздатності України", - написав міністр.

Разом з тим під час брифінгу міністр оборони США Ллонд Остін заявив, що Україні прибув черговий літак з військовою допомогою.

"Поставки (озброєння в Україну, - ред.) тривають. Дійсно, сьогодні тільки що прибула (в Україну, - ред.) ще одна партія (військової допомоги, - ред.)", - заявив він.

Детальніше про те, яку зброю постачають українській армії західні союзники і з якою метою - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадавши, перша партія американської оборонної допомоги прибула в Україну. Після чого, протягом пари днів прибуло ще два борти.

Раніше в Міноборони заявили, що США передадуть військову допомогу Україні військової допомоги до 45 літако-рейсами.

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