Якщо Путін нападе. Зеленський про війну, Байдена і НАТО: основні заяви з прес-конференції

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів зустріч з представниками зарубіжних ЗМІ. Більше години президент відповідав на питання про ймовірність війни з Росією і шляхи врегулювання конфлікту.

Війна

У ході спілкування з зарубіжними журналістами Зеленський наголосив, що знає більше деталей щодо України та ситуації на кордоні, ніж будь-який президент.

Зеленський також розкритикував масові публікації у західних ЗМІ щодо загрози війни в Україні. За словами президента, це паніка, яка Україні не потрібна, а інформаційна політика має бути виваженою.

"Хай журналісти з'їздять в Київ, у нас хіба танки по вулицям їздять?", - наголосив Зеленський.

Ще однією темою, на якій наголошує Зеленський є превентивні заходи щодо стримування Росії. Глава української держави наголошує, що у разі нападу на Україну санкції щодо Росії вже будуть не потрібні.

"Якщо буде повномасштабна війна, то навіщо нам санкції "потім". Я вважаю, що це не чесно. І я відвертий в цьому", - додав він.

Алюзією на фільм "Не дивись вверх" відповів Зеленський й на закиди щодо того, що Україна применшує загрозу, щоб не було паніки.

"Я не керую державою, як у вашому, до речі, фільмі "Не дивись вверх", ми дивимось вверх, ми знаємо, що відбувається. Ми говоримо з людьми. Але ми в цій ситуації 8 років. Тому ми дивимось не лише вверх, але й під ноги", - зазначив він.

Байден

Зеленський також прокоментував інформацію щодо певних непорозумінь, які нібито у нього виникли з президентом США Джозефом Байденом. Зеленський наголосив, що непорозумінь між ними немає: "я просто глибоко розумію, що відбувається у моїй державі, як і він глибоко розуміє, що відбувається у США".

Також Зеленський висловив сподівання, що Байден зможе втілити у життя тристоронній саміт Україна-США-Росія, який працюватиме паралельно з нормандським форматом.

НАТО

Говорячи про загрозу війни Зеленський пояснив, що війна може бути, але тут потрібно ставити не крапку, а три крапки. А якщо ж війна почнеться, то вона торкнеться й кордонів країн НАТО.

"І ви впевнені, що коли ці держави (члени НАТО, - ред.) скажуть, що у нас тут війна з серйозною державою, ви впевнені, що їх будуть захищати? Ви впевнені, що за них будуть помирати люди", - поставив питання президент.

Росія

Найбільшою загрозою для України як держави Зеленський вважає внутрішню дестабілізацію. І партнери України, за словами президента, з цим погоджуються.

Відповів Зеленський й на слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова щодо можливості зустрічі Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві чи Сочі.

"Навіщо їхати в Сочі? Кататись на лижах? Давайте в Одесі - покупаємося у морі", - розкритикував Зеленський позицію Кремля й їхнє небажання обговорювати Донбас.

Розкритикував президент і постійні навчання Росії на українських кордонах. За словами Зеленського це є небезпечно і може спровокувати конфлікт.

"Навіть, якщо ти не збираєшся (нападати - ред.), для чого ти це робиш? Залякувати? Що це за мазохізм? Що хтось боїться? Ми не боїмося", - наголосив він.