На карантин. Стефанчук закрив шосту сесію Ради: як працюватимуть нардепи

Сьогодні, 28 січня завершилася шоста сесія Верховної ради дев'ятого скликання. Нардепи йдуть на карантин через спалах коронавірусу до 15 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

"Чергова сьома сесія Верховної ради України розпочне свою роботу у вівторок 1 лютого 2022 року о 10:00 годині. Шосту сесію Верховної ради України дев'ятого скликання оголошую закритою", - сказав спікер ВР Руслан Стефанчук.

Як працюватимуть нардепи

Втім, на наступному тижні, 31 січня відбудеться засідання погоджувальної ради, після чого 1 лютого відкриється чергова сесія та відбудеться пленарне засідання.

Однак, вже наступного дня нардепи продовжать роботу у комітетах, фракціях та групах (з 2 по 4 лютого).

Зокрема, робота парламентарів у такому ж режимі триватиме і на тижні з 7 по 11 лютого. Наступний пленарний тиждень розпочнеться 14 лютого із погоджувальної ради, а вже 15-18 лютого відбудуться пленарні засідання.

Варто зазначити, що сьогодні був найкоротший порядок денний у дев'ятому скликанні Ради. Нардепи не працювали в режимі пленарних засідань, вони заслухали міністрів та зачитали депутатські запити.