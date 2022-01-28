Боксера Вірчиса знайшли повішеним. Поліція відкрила справу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Повідомляється, що вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що перехожий біля будинку на вулиці Раїси Окіпній виявив повішеного чоловіка. На місці правоохоронці побачили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї.

Вже вранці до поліції звернулася дружина Вірчиса, яка заявила, що він уночі пішов із дому і не повернувся.

"Жінка описала зовнішність зниклого, і правоохоронці запросили її на упізнання загиблого, якого знайшли вночі. В результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство із позначкою "самогубство". Триває слідство.

Хто такий Володимир Вірчис

Вірчис дебютував на професійному рингу в 1999 році, виступав у важкій та суперважкій вазі. Вийшов на пік 2007 року, коли став чемпіоном Європи за версією EBU. У 2008 році програв Хуану Карлосу Гомесу у бою за звання чемпіона світу за версією WBC. Ця поразка стала другою у його кар'єрі.

Першу він зазнав у 2006 році, коли зіткнувся з узбеком Русланом Чагаєвим та програв рішенням суддів. Останній бій Вірчис провів у 2009 році. Тоді він переміг латиша Едгарса Калнарса у поєдинку за звання чемпіона Європи.