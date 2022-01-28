ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Боксера Вірчиса знайшли повішеним. Поліція відкрила справу

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 28 січня 2022 14:53
Боксера Вірчиса знайшли повішеним. Поліція відкрила справу Фото: боксер Володимир Вірчис (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Українського боксера Володимира Вірчиса знайшли повішеним у Дніпровському районі Києва. За даним фактом відкрито кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що перехожий біля будинку на вулиці Раїси Окіпній виявив повішеного чоловіка. На місці правоохоронці побачили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї.

Вже вранці до поліції звернулася дружина Вірчиса, яка заявила, що він уночі пішов із дому і не повернувся.

"Жінка описала зовнішність зниклого, і правоохоронці запросили її на упізнання загиблого, якого знайшли вночі. В результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство із позначкою "самогубство". Триває слідство.

Хто такий Володимир Вірчис

Вірчис дебютував на професійному рингу в 1999 році, виступав у важкій та суперважкій вазі. Вийшов на пік 2007 року, коли став чемпіоном Європи за версією EBU. У 2008 році програв Хуану Карлосу Гомесу у бою за звання чемпіона світу за версією WBC. Ця поразка стала другою у його кар'єрі.

Першу він зазнав у 2006 році, коли зіткнувся з узбеком Русланом Чагаєвим та програв рішенням суддів. Останній бій Вірчис провів у 2009 році. Тоді він переміг латиша Едгарса Калнарса у поєдинку за звання чемпіона Європи.

Нагадаємо, раніше про смерть Вірчиса повідомила Федерація боксу України, але інформації щодо її причини не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс
NEWS
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники