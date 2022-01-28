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Лукашенко обіцяє повернути Україну в "лоно слов'янства"

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Мінськ, П'ятниця 28 січня 2022 12:32
Лукашенко обіцяє повернути Україну в "лоно слов'янства" Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив про намір повернути Україну в "лоно слов'янства". За його словами, Захід нібито формує в Україні вороже ставлення до братніх народів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Все більшу тривогу викликає наростання напруженості на південному напрямку. Україна стає предметом закулісного торгу. Українців штовхають у полум'я конфлікту, ламають їхню свідомість, цілеспрямовано готують до агресії. Формують вороже ставлення до братніх народів, у тому числі до білорусів", - заявив Лукашенко.

На його думку, Захід нібито намагається "втопити в крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство".

"Але ми - рідні слов'янські народи, вихідці з єдиної купелі хрещення. Наше коріння - з глибини століть ... Ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо", - додав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко говорив, що Білорусь повинна захистити кордон з Україною "на випадок непередбачуваності".

Сьогодні він також заявив, що готовий піти на спокій.

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