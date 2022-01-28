Лукашенко обіцяє повернути Україну в "лоно слов'янства"
Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив про намір повернути Україну в "лоно слов'янства". За його словами, Захід нібито формує в Україні вороже ставлення до братніх народів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
"Все більшу тривогу викликає наростання напруженості на південному напрямку. Україна стає предметом закулісного торгу. Українців штовхають у полум'я конфлікту, ламають їхню свідомість, цілеспрямовано готують до агресії. Формують вороже ставлення до братніх народів, у тому числі до білорусів", - заявив Лукашенко.
На його думку, Захід нібито намагається "втопити в крові російсько-українське братство, наше слов'янське братство".
"Але ми - рідні слов'янські народи, вихідці з єдиної купелі хрещення. Наше коріння - з глибини століть ... Ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства. Ми це обов'язково зробимо", - додав він.
Нагадаємо, раніше Лукашенко говорив, що Білорусь повинна захистити кордон з Україною "на випадок непередбачуваності".
Сьогодні він також заявив, що готовий піти на спокій.