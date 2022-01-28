Штормове попередження зі снігопадами. Якою буде погода на вихідні: прогноз синоптика
На вихідні атмосферні фронти північно-західного циклону переміщуватимуться Україною. Очікуються сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця та сильний вітер західних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку синоптика Наталки Діденко.
Без опадів буде вдень у суботу на заході, півдні, півночі та у Вінницькій області, вночі в неділю - в центрі, на сході. Потужнішими опади очікуються 30-го січня.
Температура повітря у більшості областей України суттєво не зміниться, вдень коливатиметься близько нуля, зазначила синоптик.
У ніч на неділю похолодає до -2-6 градусів.
У Києві вночі 29-го січня очікується часом сніг, вдень у суботу майже без опадів, у ніч на 30-те січня без опадів, а ось вдень у неділю у столиці опади можуть бути інтенсивними. Сильний поривчатий вітер у Києві - обидва найближчі дні.
Температура повітря коливатиметься поблизу нуля, лише вночі 30-го січня знизиться до -4-6 градусів.
Напомним, в Україні на сьогодні оголошено штормове попередження. Синоптики уточнили, де саме буде сильний вітер.