Зеленский о протестах в Иране: мир не должен упустить шанс на перемены

Глава государства отметил, что происходящее в Иране означает, что для РФ ничего лучше не станет.

"То, что сейчас происходит в Иране - масштабные протесты, по сути, восстание - является явным признаком того, что для России ситуация не улучшится", - написал президент.

Зеленский подчеркнул, что каждый порядочный человек "на этой планете хочет, чтобы народ Ирана наконец-то освободился" от режима, который "принес столько зла Украине и другим странам".

Президент добавил, что важно не упустить момент возможных перемен, призвав мир вмешаться в ситуацию.

"Крайне важно, чтобы мир не упустил этот момент, когда перемены возможны. Каждый лидер, каждая страна и международные организации должны сейчас вмешаться и помочь народу избавиться от виновных в том, во что, к сожалению, превратился Иран. Все может измениться", - резюмировал Зеленский.