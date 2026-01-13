Зеленский о протестах в Иране: мир не должен упустить шанс на перемены

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран мира вмешаться в ситуацию в Иране и помочь народу страны избавиться от режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).
Глава государства отметил, что происходящее в Иране означает, что для РФ ничего лучше не станет.
"То, что сейчас происходит в Иране - масштабные протесты, по сути, восстание - является явным признаком того, что для России ситуация не улучшится", - написал президент.
Зеленский подчеркнул, что каждый порядочный человек "на этой планете хочет, чтобы народ Ирана наконец-то освободился" от режима, который "принес столько зла Украине и другим странам".
Президент добавил, что важно не упустить момент возможных перемен, призвав мир вмешаться в ситуацию.
"Крайне важно, чтобы мир не упустил этот момент, когда перемены возможны. Каждый лидер, каждая страна и международные организации должны сейчас вмешаться и помочь народу избавиться от виновных в том, во что, к сожалению, превратился Иран. Все может измениться", - резюмировал Зеленский.
Напомним, в конце декабря 2025 года в Иране возникли массовые антиправительственные протесты, которые вскоре переросли в жесткие столкновения между демонстрантами и силовиками.
Первые демонстрации начались 28 октября, а их причиной стало резкое падение курса национальной валюты, из-за чего пострадал бизнес. Собственно, это и вывело торговцев центрального рынка Тегерана на улицы.
На данный момент известно, что в результате массовых беспорядков в Иране уже погибли более 500 человек. Кроме того, за время протестов были задержаны больше 10 тысяч человек.
После первых данных о жертвах президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "начинает" переступать его "красную линию". По данным Axios, он склоняется к нанесению ударов по стране, чтобы наказать режим за убийства. При этом, решение является не окончательным, рассматриваются и другие варианты.
Тем временем Госдепартамент США и виртуальное посольство в Тегеране призвали своих граждан немедленно покинуть Иран.
Кроме того, Министерство иностранных дел Украины тоже призвало на днях украинцев выехать из Ирана из-за осложнения ситуации с безопасностью.
Ранее РБК-Украина сообщало, что падение режима аятолл в Иране нанесет большой вред России, поскольку исчезнет канал поставок вооружений и военных товаров через Каспийское море, а также способность обходить санкции с помощью Тегерана.