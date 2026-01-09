Крах режима в Иране может повлиять на ситуацию в Украине. Эксперты объяснили почему

Падение режима аятолл в Иране нанесет большой вред России, поскольку исчезнет канал поставок вооружения и военных товаров через Каспийское море, а также возможность обходить санкции с помощью Тегерана.

"Если этот режим потерпит крах, влияние на Россию будет очень большим, особенно на войну с Украиной, потому что иранский режим не сможет поставлять россиянам беспилотники или другие припасы", - пояснил эксперт по Ирану израильского Института национальной безопасности, экс-офицер разведки Израиля Бени Сабти.

Так, сейчас Иран поставляет России много необходимого для войны в Украине. Поставки идут через Каспийское море. Также Тегеран помогает РФ обходить санкции - он покупает и продает как нефть, так и топливо.

Если этот механизм будет уничтожен, то Россия получит дополнительный ущерб, поскольку следующий режим, судя по оценкам, не захочет иметь союзнические отношения с РФ. Более того, говорит иранский политолог Амир Чахаки, в иранском обществе господствуют очень сильные антироссийские настроения.

Этому есть две причины. Во-первых, из-за исторического прошлого: в Иране помнят, что Россия веками проводила враждебную к Ирану политику и участвовала в разделе страны между другими империями. А во-вторых, россиян ассоциируют с режимом аятолл - зная, что исламистский режим пользуется поддержкой Кремля.

"Большинство иранского народа во всех собственных проблемах обвиняют также Россию. Часто это преувеличивают, но иранцы понимают близость их государственной власти к Кремлю. То есть иранцы не поддерживают Хаменеи, и поэтому они против Путина", - пояснил Чахаки.