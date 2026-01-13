Зеленський про протести в Ірані: світ не повинен упустити шанс на зміни

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн світу втрутитися в ситуацію в Ірані та допомогти народу країни позбутися режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х (колишній Twitter).
Глава держави зазначив, що те, що відбувається в Ірані, означає, що для РФ нічого кращого не стане.
"Те, що зараз відбувається в Ірані - масштабні протести, по суті, повстання - є явною ознакою того, що для Росії ситуація не покращиться", - написав президент.
Зеленський підкреслив, що кожна порядна людина "на цій планеті хоче, щоб народ Ірану нарешті звільнився" від режиму, який "приніс стільки зла Україні та іншим країнам".
Президент додав, що важливо не упустити момент можливих змін, закликавши світ втрутитися в ситуацію.
"Вкрай важливо, щоб світ не проґавив цей момент, коли зміни можливі. Кожен лідер, кожна країна і міжнародні організації повинні зараз втрутитися і допомогти народу позбутися винних у тому, на що, на жаль, перетворився Іран. Усе може змінитися", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року в Ірані виникли масові антиурядові протести, які незабаром переросли в жорсткі сутички між демонстрантами та силовиками.
Перші демонстрації почалися 28 жовтня, а їхньою причиною стало різке падіння курсу національної валюти, через що постраждав бізнес. Власне, це і вивело торговців центрального ринку Тегерана на вулиці.
Наразі відомо, що внаслідок масових заворушень в Ірані вже загинуло понад 500 осіб. Крім того, за час протестів було затримано понад 10 тисяч осіб.
Після перших даних про жертви президент США Дональд Трамп заявив, що Іран "починає" переступати його "червону лінію". За даними Axios, він схиляється до нанесення ударів по країні, щоб покарати режим за вбивства. При цьому, рішення є не остаточним, розглядаються й інші варіанти.
Тим часом Держдепартамент США і віртуальне посольство в Тегерані закликали своїх громадян негайно покинути Іран.
Крім того, Міністерство закордонних справ України теж закликало днями українців виїхати з Ірану через ускладнення ситуації з безпекою.
Раніше РБК-Україна повідомляло, щопадіння режиму аятолл в Ірані завдасть великої шкоди Росії, оскільки зникне канал поставок озброєнь і військових товарів через Каспійське море, а також здатність обходити санкції за допомогою Тегерана.