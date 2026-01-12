ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп пригрозил Ирану силовым ответом за кровавое подавление протестов

Иран, Понедельник 12 января 2026 10:42
UA EN RU
Трамп пригрозил Ирану силовым ответом за кровавое подавление протестов Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает ряд вариантов военного вмешательства в ситуацию в Иране в ответ на жестокое подавление протестов и массовые убийства гражданского населения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп сообщил журналистам на борту самолета Air Force One.

Что заявил Трамп

По словам президента США, военные уже анализируют возможные сценарии действий.

"Военные изучают этот вопрос, и мы рассматриваем некоторые очень сильные варианты. Мы будем действовать решительно. Кажется, убиты люди, которые не должны были быть убиты", - сказал Трамп.

Какие варианты рассматривает Белый дом

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трампа проинформировали о нескольких планах военного вмешательства. Они предусматривают нейтрализацию иранских сил безопасности, которые режим использует для разгона протестов.

Кроме прямого военного удара, администрация США рассматривает и альтернативные методы давления:

  • кибератаки на военные объекты Ирана для нарушения коммуникации силовиков;
  • новые санкции против энергетического и банковского секторов;
  • обеспечение протестующих доступом к спутниковому интернету Starlink.

Трамп заявил, что планирует обсудить с Илоном Маском возможность предоставления иранцам доступа к Starlink для обхода государственной цензуры.

Опасения в администрации США

В то же время часть советников предостерегает, что военные удары могут иметь обратный эффект и привести к сплочению населения вокруг иранских властей или спровоцировать масштабный военный ответ Тегерана.

Дополнительные брифинги по нацбезопасности запланированы на вторник.

В то же время спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявил, что в случае военных действий США американские военные базы станут законными целями.

"Мы не ограничимся только реагированием", - подчеркнул он.

В ответ Трамп заявил, что в случае удара по американским базам США дадут жесткий ответ:

"Мы ударим по ним с такой силой, с которой они никогда раньше не сталкивались".

С чего начались протесты в Иране

С конца декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые антиправительственные протесты, которые впоследствии переросли в жесткие столкновения между демонстрантами и силовиками.

Первые акции состоялись 28 декабря в Тегеране. Причиной стало резкое падение курса национальной валюты, что ударило по бизнесу - именно поэтому на улицы вышли торговцы центрального рынка столицы.

Как сообщали местные СМИ, активное участие в протестах приняли продавцы мобильных телефонов, электроники и бытовой техники - сфер, которые зависят от импорта и валютных расчетов, тогда как доходы получают в обесцененной местной валюте.

Впоследствии к акциям присоединились студенты и представители других социальных групп, в том числе и те, кого раньше считали сторонниками власти, что стало неожиданностью для руководства страны.

В ответ власти применили силовые методы - использование огнестрельного оружия, спецсредств, физическое насилие и массовые задержания участников протестов.

Кроме того, наследный принц Ирана Реза Пахлави призвал граждан активизировать уличные акции и начать общенациональные забастовки, подчеркнув, что именно такие действия способны парализовать режим и привести к его падению.

По последним данным в Иране в результате протестов более 500 человек погибли, а также были арестованы более 10 600 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Россия наступает в Запорожской области: какой план Москвы в 2026 году
Россия наступает в Запорожской области: какой план Москвы в 2026 году
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году