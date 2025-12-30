В Иране вспыхнули самые массовые за три года протесты на фоне экономического кризиса

В Иране вспыхнули самые массовые с 2022 года протесты, вызванные стремительным обесцениванием национальной валюты и экономическим кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Люди вышли на улицы на фоне стремительного обесценивания риала, роста инфляции и общего недовольства, которое усиливается жесткими репрессиями со стороны властей. В частности, национальная валюта обвалилась до исторического минимума - более 1,4 млн риалов за 1 доллар.

Кроме того, на фоне экономического кризиса в отставку ушел глава иранского центрального банка Мохаммад Реза Фарзин.

Митинги начались в Тегеране, на улице Саади и в районе Шуш возле главного Гранд-базара. Главными участниками акции стали торговцы, которые закрывали свои магазины в знак протеста.

Впоследствии протесты перекинулись и на другие крупные города - в частности, Исфахан, Шираз и Мешхед. Отмечается, что силовики использовали слезоточивый газ для разгона толпы.

Издание напоминает, что Иран поддерживает РФ в войне против Украины, в частности, поставляет стране-агрессору военные технологии, беспилотники и различные комплектующие. Таким образом, пока иранские власти тратят ресурсы на войну за рубежом, население страны страдает от экономического кризиса и нехватки базовых ресурсов.

Официальный Тегеран обвиняет в кризисе "внешние силы", призывает людей не паниковать, и называет причиной валютного обвала "психологическое давление врага".