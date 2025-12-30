В Иране вспыхнули самые массовые за три года протесты на фоне экономического кризиса
В Иране вспыхнули самые массовые с 2022 года протесты, вызванные стремительным обесцениванием национальной валюты и экономическим кризисом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Люди вышли на улицы на фоне стремительного обесценивания риала, роста инфляции и общего недовольства, которое усиливается жесткими репрессиями со стороны властей. В частности, национальная валюта обвалилась до исторического минимума - более 1,4 млн риалов за 1 доллар.
Кроме того, на фоне экономического кризиса в отставку ушел глава иранского центрального банка Мохаммад Реза Фарзин.
Митинги начались в Тегеране, на улице Саади и в районе Шуш возле главного Гранд-базара. Главными участниками акции стали торговцы, которые закрывали свои магазины в знак протеста.
Впоследствии протесты перекинулись и на другие крупные города - в частности, Исфахан, Шираз и Мешхед. Отмечается, что силовики использовали слезоточивый газ для разгона толпы.
Издание напоминает, что Иран поддерживает РФ в войне против Украины, в частности, поставляет стране-агрессору военные технологии, беспилотники и различные комплектующие. Таким образом, пока иранские власти тратят ресурсы на войну за рубежом, население страны страдает от экономического кризиса и нехватки базовых ресурсов.
Официальный Тегеран обвиняет в кризисе "внешние силы", призывает людей не паниковать, и называет причиной валютного обвала "психологическое давление врага".
Сотрудничество России и Ирана
Напомним, Иран поддерживает Россию в войне против Украины, хоть и неофициально. Он еще в 2022 году предоставил РФ дроны-камикадзе, которыми оккупанты атакуют украинцев.
Кроме того, издание The Wall Street Journal в прошлом году сообщало, что Россия получает от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия.
В Госдепе тогда заявили, что США и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана из-за возможной передачи России баллистических ракет.
Евросоюз также получил разведданные, подтверждающие поставки Ираном баллистических ракет в Россию.
Минобороны Ирана официально отрицает поставки стране-агрессору ракет, однако иранский депутат подтвердил СМИ поставки.