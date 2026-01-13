ua en ru
Трамп склоняется к ударам по Ирану для наказания режима за убийства протестующих, - Axios

Вторник 13 января 2026 02:40
Трамп склоняется к ударам по Ирану для наказания режима за убийства протестующих, - Axios
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану в качестве наказания режима за убийство протестующих, однако это не окончательное его решение и рассматриваются другие варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание со ссылкой на своего источника в Белом доме, хотя Трамп угрожал иранскому режиму ударами в случае гибели протестующих, далеко не ясно, смогут ли американские бомбы переломить ситуацию в Тегеране.

Ожидается, что Трамп обсудит варианты на встрече со своей командой по национальной безопасности во вторник.

Что предшествовало

После появления сообщений о гибели сотен людей на протестах в Иране в выходные дни Трамп заявил журналистам, что Тегеран "начинает" переступать его "красную линию".

Axios пишет, если Трамп отдаст приказ о нанесении ударов, они, скорее всего, будут направлены против тех элементов режима, которые отвечают за внутреннюю безопасность и считаются ответственными за репрессии.

Также издание напоминает, что посланник президента США Стив Виткофф связался с министром иностранных дел Ирана по поводу дипломатического пути, предполагающего возобновление ядерных переговоров.

В то же время в понедельник Трамп объявил о введении новых вторичных санкций для усиления давления на Иран.

В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и ключевые должностные лица Совета национальной безопасности США встретились, чтобы подготовить список вариантов для представления Трампу, сообщил источник, знакомый с ходом встречи.

По его информации, варианты действий Вашигнтона относительно Ирана варьируются от дипломатии до военных ударов.

Реакция Тегерана

Как известно, иранские официальные лица осудили угрозы Трампа и пригрозили нанести удары по американским базам и Израилю, если Трамп выполнит свои обещания.

Между тем, как сообщили Axios два источника, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в выходные связался с Виткоффом, чтобы обсудить протесты.

Источники сообщили, что эти попытки наладить контакт, по всей видимости, являются попыткой Тегерана снизить напряженность в отношениях с США или, по крайней мере, выиграть время, прежде чем Трамп предпримет шаги по дальнейшему ослаблению режима.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила журналистам в понедельник, что авиаудары "будут одним из многих вариантов, которые рассматриваются" Трампом.

Ливитт подчеркнул, что, хотя американский лидер не боится применять силу, дипломатия для него всегда остается приоритетом.

С чего начались протесты в Иране

С конца декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые антиправительственные протесты, которые впоследствии переросли в жесткие столкновения между демонстрантами и силовиками.

Первые акции состоялись 28 декабря в Тегеране. Причиной стало резкое падение курса национальной валюты, что ударило по бизнесу - именно поэтому на улицы вышли торговцы центрального рынка столицы.

В результате более 500 человек погибли в результате массовых беспорядков в Иране. Также, по оценкам правозащитников, за время протестов было арестовано более 10 600 человек.

