Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть Иран

Вторник 13 января 2026 03:24
UA EN RU
Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть Иран Фото: выезжать нужно по суше в Армению или Турцию (flickr.com)
Автор: Эдуард Ткач

Госдепартамент США и виртуальное посольство в Тегеране выступили с призывом к своим гражданам, чтобы те немедленно покинули страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report и сайт виртуального посольства США в Иране.

Предупреждение было выпущено в понедельник, когда в Иране началась третья неделя антиправительственных демонстраций, в результате которых, по данным правозащитных организаций и СМИ, сотни людей погибли и тысячи были задержаны.

В частности, в заявлении посольства сказано, что протесты по всему Ирану усиливаютя и могут перерасти в население, которое приведет к арестам и ранениям.

Кроме того, продолжаются усиленные меры безопасности, перекрытие дорог, сбои в работе общественного транспорта и блокировка интернета. Также правительство Ирина ограничило доступ к мобильной, стационарной и национальной интернет-сети.

Авиакомпании тоже продолжают ограничивать или отменять рейсы в Иран и из Ирана. Причем несколько компаний приостановили полеты до пятницы, 16 января.

"Гражданам США следует ожидать продолжения перебоев в работе интернета, спланировать альтернативные средства связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию", - подчеркнули в посольстве.

Также там прописали ряд действий для граждан США:

  • немедленно покинуть Иран, разработать план ухода из страны;
  • если нет возможности покинуть Иран, то следует найти безопасное место внутри своего дома или в другом безопасном здании;
  • запастись едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами;
  • избегать демонстраций, вести себя незаметно и быть внимательными к своему окружению;
  • следить за местными СМИ, чтобы быть в курсе последних новостей и быть готовыми скорректировать свои планы;
  • держать телефон заряженным и поддерживать связь с семьей и друзьями, чтобы сообщать им о своем состоянии;
  • зарегистрироваться в программе STEP, чтобы получить самую свежую информацию в сфере безопасности в Иране.

Также виртуальное посольство США выдало предупреждение для граждан, которые собираются покинуть страну. В частности, лицам, имеющем гражданство и США и Ирана, нужно выезжать из страны по иранским паспортам.

"Иранское правительство не признает двойное гражданство и будет рассматривать лиц с двойным гражданством США и Ирана исключительно как граждан Ирана. Граждане США подвергаются значительному риску допроса, ареста и задержания в Иране. Предъявление американского паспорта или доказательство связей с Соединенными Штатами может стать достаточной причиной для задержания человека иранскими властями", - говорится в публикации.

Также там добавили, что правительство США не может гарантировать безопасность своих граждан, если они решат покинуть страну. В посольстве подчеркнули, что людям следует уезжать только в том случае, если они считают это безопасным.

Протесты в Иране и планы Трампа

Напомним, что первые акции протеста начались 28 декабря. Причиной стало резкое падение курса национальной валюты, что ударило по бизнесу. Именно из-за этого на улицы вышли торговцы центрального рынка Тегерана.

Впоследствии протесты переросли в жесткие столкновений между демонстрантами и силовиками, в результате чего были жертвы. После этих сообщений президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран "начинает" переступать его "красную линию".

По данным Axios, Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану, чтобы наказать режим страны за убийство протестующих. При этом это не окончательное его решение, рассматриваются и другие варианты.

Также издание писало, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи пообщался со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом по поводу протестов и возможных переговоров на фоне угроз Трампа совершить военное вмешательство.

