Украинцам рекомендуют выезжать из Ирана: как это сделать
Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Ирана из-за осложнения ситуации с безопасностью на территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"В связи с осложнением ситуации с безопасностью на территории Исламской Республики Иран Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Ирана", - говорится в сообщении.
В МИД уточнили, что сейчас выезд из страны возможен через следующие пункты пропуска:
- Международный аэропорт им. Имама Хомейни (г. Тегеран);
- пограничный пункт пропуска на границе с Арменией - Нордуз/Агарак;
- пограничный пункт пропуска на границе с Турцией - Базорган/Сероу.
При этом ведомство просит украинцев придерживаться указаний местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями полиции и сохранять спокойствие.
Отмечается, что в случае изменения ситуации или открытия дополнительных маршрутов выезда из страны информация будет обновляться оперативно.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, МИД рекомендует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Иране:
- горячая линия: +98 9128 436 681
- email: emb_ir@mfa.gov.ua
Также можно обращаться на круглосуточную горячую линию МИД Украины:
- тел.: +38 044 238 1588
- email: cons_or@mfa.gov.ua
Массовые протесты в Иране
Напомним, в конце декабря 2025 года в Иране начались массовые протесты.
Их вызвало, в частности, недовольство стремительным ростом инфляции и рекордным падением курса национальной валюты. В городе Лордеган по протестующим открывали огонь.
По данным СМИ, беспорядки быстро распространяются по всему Ирану. К акциям присоединились студенты университетов Тегерана, а 31 декабря демонстранты пытались ворваться в здание правительства.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал силовиков к решительным действиям против протестующих, назвав их "участниками беспорядков".
Всего сейчас среди жертв протестов - 30 демонстрантов, четверо детей и двое силовиков, а более 1200 человек арестованы.
7 января стало известно, что протестующие якобы взяли под контроль два города - Абданан и Малехшахи. Также протестующие впервые обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой о защите.
В начале беспорядков в Иране Трамп гневно отреагировал на их подавление, пообещав поддержку гражданам в случае применения против них оружия.