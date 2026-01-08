ua en ru
Украинцам рекомендуют выезжать из Ирана: как это сделать

Четверг 08 января 2026 11:45
Украинцам рекомендуют выезжать из Ирана: как это сделать Фото: МИД рекомендует украинцам покинуть территорию Ирана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Ирана из-за осложнения ситуации с безопасностью на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"В связи с осложнением ситуации с безопасностью на территории Исламской Республики Иран Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Ирана", - говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что сейчас выезд из страны возможен через следующие пункты пропуска:

  • Международный аэропорт им. Имама Хомейни (г. Тегеран);
  • пограничный пункт пропуска на границе с Арменией - Нордуз/Агарак;
  • пограничный пункт пропуска на границе с Турцией - Базорган/Сероу.

При этом ведомство просит украинцев придерживаться указаний местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями полиции и сохранять спокойствие.

Отмечается, что в случае изменения ситуации или открытия дополнительных маршрутов выезда из страны информация будет обновляться оперативно.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, МИД рекомендует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Иране:

  • горячая линия: +98 9128 436 681
  • email: emb_ir@mfa.gov.ua

Также можно обращаться на круглосуточную горячую линию МИД Украины:

  • тел.: +38 044 238 1588
  • email: cons_or@mfa.gov.ua

Массовые протесты в Иране

Напомним, в конце декабря 2025 года в Иране начались массовые протесты.

Их вызвало, в частности, недовольство стремительным ростом инфляции и рекордным падением курса национальной валюты. В городе Лордеган по протестующим открывали огонь.

По данным СМИ, беспорядки быстро распространяются по всему Ирану. К акциям присоединились студенты университетов Тегерана, а 31 декабря демонстранты пытались ворваться в здание правительства.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал силовиков к решительным действиям против протестующих, назвав их "участниками беспорядков".

Всего сейчас среди жертв протестов - 30 демонстрантов, четверо детей и двое силовиков, а более 1200 человек арестованы.

7 января стало известно, что протестующие якобы взяли под контроль два города - Абданан и Малехшахи. Также протестующие впервые обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой о защите.

В начале беспорядков в Иране Трамп гневно отреагировал на их подавление, пообещав поддержку гражданам в случае применения против них оружия.

