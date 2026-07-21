ua en ru
Вт, 21 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский ищет замену Сырского, самый вероятный кандидат - Драпатый, - Bloomberg

00:05 21.07.2026 Вт
2 мин
Один из источников издания заявил об 11 канидатах из списка
aimg Юлия Маловичко
Зеленский ищет замену Сырского, самый вероятный кандидат - Драпатый, - Bloomberg Фото: командующий объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый (facebook.com zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Вероятнейший его преемник – Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Bloomberg.

Как отмечает издание, президент пришел к такому решению на фоне давления со стороны широкомасштабных протестов, требующих отставки военного лидера.

"Один из источников заявил, что украинский лидер, вероятно, выберет командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого, преемником Сырского, которого могут уволить в течение нескольких дней", - говорится в материале Bloomberg.

При этом еще один источник издания сообщил – решение о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского еще не принято окончательно, а в самом списке кандидатов на эту должность – 11 человек.

Увольнение Сырского

Помощник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отказался от комментариев, но сообщил журналистам, что Сырского вряд ли уволят в понедельник.

Генеральный штаб Украины добавил в Facebook, что нынешний главнокомандующий ВСУ пока не был уволен с должности и продолжает выполнять свои обязанности, говорится в заявлении, опубликованном 20 июля.

Президент при этом заявил, что встречался с Драпатым в понедельник, но не упомянул ни о каких планах по замене Сырского.

Что предшествовало

Об отставке Александра Сырского начали говорить незадолго после увольнения уже экс-главы Минобороны Михаила Федорова, что повлекло за собой ряд протестов по стране.

Украинцы вышли в поддержку министра обороны, считая его работу эффективной - это касалось, в частности, успешных ударов по территории РФ и энергетическому сектору врага. Также технологии на фронте, такие как новые дроны и роботизированные системы, приписывались в достижение Федорова.

Поддержать чиновника вышли на протесты даже украинские звезды.

Одной из причин увольнения Федорова, по словам президента, были разногласия по вопросам войны между Сырским и эксминистром обороны. Последний якобы не прислушивался к военному командованию по крайней мере при осуществлении оборонных заказов.

И хотя как Сырский, так и Федоров отрицали взаимный конфликт, известно, что разногласия во взглядах по работе между ними все же были, а экс-министр обороны призвал в свое время Зеленского уволить Сырского.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Александр Сырский
Новости
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
Украинские дроны поразили сразу восемь элементов ПВО России (видео)
Аналитика
Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и света зимой: к чему готовиться украинцам в новом отопительном сезоне