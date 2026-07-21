Зеленский ищет замену Сырского, самый вероятный кандидат - Драпатый, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Bloomberg.

Как отмечает издание, президент пришел к такому решению на фоне давления со стороны широкомасштабных протестов, требующих отставки военного лидера.

"Один из источников заявил, что украинский лидер, вероятно, выберет командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого, преемником Сырского, которого могут уволить в течение нескольких дней", - говорится в материале Bloomberg.

При этом еще один источник издания сообщил – решение о замене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского еще не принято окончательно, а в самом списке кандидатов на эту должность – 11 человек.

Увольнение Сырского

Помощник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отказался от комментариев, но сообщил журналистам, что Сырского вряд ли уволят в понедельник.

Генеральный штаб Украины добавил в Facebook, что нынешний главнокомандующий ВСУ пока не был уволен с должности и продолжает выполнять свои обязанности, говорится в заявлении, опубликованном 20 июля.