Зеленский ждет такое же давление Трампа на Путина, как ради сделки по Газе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Зеленского для американского телеканала Fox News .

Зеленский рассказал, что поздравил Трампа с успехом в Газе. А президент США в ответ пожаловался ему, что надеялся остановить Путина раньше, чем на Ближнем Востоке будет заключено мирное соглашение.

Также Зеленский подчеркнул важность того, что первой фазой мирного плана в Газе стало прекращение огня. Это дает надежду, что к прекращению огня в Украине удастся принудить и российский режим.

"Конечно, это дает нам сигналы и надежду, что с таким давлением, которое президент Трамп применил на Ближнем Востоке для достижения мира, он использует те же инструменты и даже больше, чтобы надавить на Путина и заставить его прекратить войну в Украине", - отметил он.