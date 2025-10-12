ua en ru
Трамп выступит в Кнессете перед мирной церемонией по Газе в Египте

Израиль, Воскресенье 12 октября 2025 20:31
Трамп выступит в Кнессете перед мирной церемонией по Газе в Египте Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 октября, выступит перед израильским законодательным органом, Кнессетом. Кроме того, он примет участие в мирной церемонии по Газе в Египте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что выступление американского лидера запланировано на 11:00 по местному времени. Это менее чем через два часа после его прибытия в Тель-Авив.

После этого Трамп отправится в Египет, где примет участие в церемонии заключения мира. Она запланирована на 14:30 по местному времени в прибрежном курортном районе Шарм-эль-Шейх.

Мирное соглашение по Газе

Напомним, на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп обнародовал план урегулирования в Секторе Газа из 20 пунктов.

Документ предусматривает создание международного "Совета мира", который будет наблюдать за "технократическим, аполитичным палестинским комитетом", отвечающим за ежедневное управление Газой. Его возглавит Трамп и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Отметим, 6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступили представители Египта, США и Катара.

8 октября Трамп заявил о подписании сторонами первой фазы его мирного плана. Она предусматривает освобождение заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.

РБК-Украина ранее писало, что в начале следующей недели Дональд Трамп посетит Израиль по приглашению премьера Беньямина Нетаньяху.

