Трамп выступит в Кнессете перед мирной церемонией по Газе в Египте
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 октября, выступит перед израильским законодательным органом, Кнессетом. Кроме того, он примет участие в мирной церемонии по Газе в Египте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Отмечается, что выступление американского лидера запланировано на 11:00 по местному времени. Это менее чем через два часа после его прибытия в Тель-Авив.
После этого Трамп отправится в Египет, где примет участие в церемонии заключения мира. Она запланирована на 14:30 по местному времени в прибрежном курортном районе Шарм-эль-Шейх.
Мирное соглашение по Газе
Напомним, на прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп обнародовал план урегулирования в Секторе Газа из 20 пунктов.
Документ предусматривает создание международного "Совета мира", который будет наблюдать за "технократическим, аполитичным палестинским комитетом", отвечающим за ежедневное управление Газой. Его возглавит Трамп и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Отметим, 6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступили представители Египта, США и Катара.
8 октября Трамп заявил о подписании сторонами первой фазы его мирного плана. Она предусматривает освобождение заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.
РБК-Украина ранее писало, что в начале следующей недели Дональд Трамп посетит Израиль по приглашению премьера Беньямина Нетаньяху.