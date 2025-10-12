Трамп выступит в Кнессете перед мирной церемонией по Газе в Египте

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 октября, выступит перед израильским законодательным органом, Кнессетом. Кроме того, он примет участие в мирной церемонии по Газе в Египте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.