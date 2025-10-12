Зеленський чекає такий самий тиск Трампа на Путіна, як заради угоди щодо Гази

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Зеленського для американського телеканалу Fox News .

Зеленський розповів, що привітав Трампа з успіхом у Газі. А президент США у відповідь поскаржився йому, що сподівався зупинити Путіна раніше, ніж на Близькому Сході буде укладено мирну угоду.

Також Зеленський підкреслив важливість того, що першою фазою мирного плану в Газі стало припинення вогню. Це дає надію, що до припинення вогню в Україні вдасться примусити та російський режим.

"Звичайно, це дає нам сигнали й надію, що з таким тиском, який президент Трамп застосував на Близькому Сході для досягнення миру, він використає ті самі інструменти та навіть більше, щоб натиснути на Путіна і змусити його припинити війну в Україні", - зазначив він.