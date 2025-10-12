Зеленський чекає такий самий тиск Трампа на Путіна, як заради угоди щодо Гази
Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Дональда Трампа із досягненням мирної угоди щодо Сектору Гази між Ізраїлем та ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Зеленського для американського телеканалу Fox News.
Зеленський розповів, що привітав Трампа з успіхом у Газі. А президент США у відповідь поскаржився йому, що сподівався зупинити Путіна раніше, ніж на Близькому Сході буде укладено мирну угоду.
Також Зеленський підкреслив важливість того, що першою фазою мирного плану в Газі стало припинення вогню. Це дає надію, що до припинення вогню в Україні вдасться примусити та російський режим.
"Звичайно, це дає нам сигнали й надію, що з таким тиском, який президент Трамп застосував на Близькому Сході для досягнення миру, він використає ті самі інструменти та навіть більше, щоб натиснути на Путіна і змусити його припинити війну в Україні", - зазначив він.
Мирна угода щодо Гази: подробиці
На початку жовтня Трамп нещодавно план із завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС, який складався з 20 пунктів. А вже 6 жовтня в Єгипті стартували непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС. Посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.
Трохи пізніше стало відомо, що Ізраїль схвалив перший етап угоди. Вона передбачає припинення вогню, часткове виведення ізраїльських сил та звільнення заручників в обмін на сотні утримуваних Ізраїлем палестинців.
Відомо, що Трамп в понеділок, 13 жовтня, виступить перед ізраїльським парламентом - Кнесетом. Крім того, він візьме участь у мирній церемонії щодо Гази в Єгипті. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, зі свого боку, вже оголосив про "вражаючу перемогу".