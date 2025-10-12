ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Нетаньяху объявил "впечатляющую победу", но предупреждает о новом нападении на Израиль

Израиль, Воскресенье 12 октября 2025 21:41
UA EN RU
Нетаньяху объявил "впечатляющую победу", но предупреждает о новом нападении на Израиль Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе в войне, однако добавил, что страну ждут серьезные вызовы. В частности, он отметил, что враги могут снова напасть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Это вечер слез, вечер счастья", - заявил Нетаньяху в видеообращении, в котором он отметил национальное единство.

Он сказал, что это историческое событие, и некоторые не верили, что оно когда-нибудь произойдет.

"Я знаю, что среди нас ведется много дискуссий. Но сегодня, и, надеюсь, также в период, который почти наступил, мы имеем все основания отложить их в сторону, потому что совместными силами мы достигли впечатляющих побед, которые поразили весь мир", - говорится в заявлении израильского премьера.

В то же время он предупредил, что военная кампания еще не закончена. По его словам, перед Израилем еще стоят "серьезные вызовы в области безопасности".

"Некоторые из наших врагов пытаются восстановиться, чтобы снова напасть на нас. Мы контролируем ситуацию", - подчеркнул он.

Кроме того, Нетаньяху напомнил о своих обещаниях, которые он дал во время посещения семей заложников, а также поблагодарил солдат ЦАХАЛ и семьи погибших.

"Завтра начинается новый путь. Путь строительства, путь исцеления и, надеюсь, путь единства", - подчеркнул израильский премьер.

Мирное соглашение по Газе

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно представил план по завершению войны между Израилем и ХАМАС. Он содержит 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира".

Отметим, 6 октября в Египте стартовали непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступили представители Египта, США и Катара.

Израиль одобрил первый этап соглашения, которое предусматривает прекращение огня и освобождение заложников.

Согласно договору, Израиль частично выведет свои войска, затем ХАМАС будет иметь 72 часа, чтобы освободить всех израильских заложников, а Нетаньяху освободит сотни палестинских удерживаемых лиц.

РБК-Украина ранее писало, что американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 13 октября, выступит перед израильским законодательным органом, Кнессетом. Кроме того, он примет участие в мирной церемонии по Газе в Египте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху Израиль
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит