Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана США, - Трамп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social .

"С гордостью сообщаю, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап нашего мирного плана", - сказано в посте.

По словам президента США, это значит, что все заложники уже совсем скоро будут освобождены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии "в качестве первого шага к прочному, долгосрочному и мирному миру".

"Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие стало реальностью", - написал Трамп.

Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари подтвердил информацию президента США, однако добавил, что подробности сделки по Газе будут объявлены позже.

"Посредники объявили, что сегодня вечером было достигнуто соглашение по всем положениям и механизмам реализации первой фазы соглашения о прекращении огня в Газе, что приведет к прекращению войны, освобождению израильских заложников и палестинских заключенных, а также поступлению гуманитарной помощи", - сообщил он в Х.

Тем временем в СМИ есть информация, что мирная сделка (видимо, полноценная) будет подписана уже сегодня 9 октября в Египте. Причем некоторые издания указывают, что это случится в 12:00 по местному времени.

The Times of Israel пишет, что исходя из слов двух источников, ХАМАС освободит всех живых заложников в субботу.

Также после поста Трампа выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и заявил, что "с Божьей помощью мы вернем их всех домой".

Обновлено в 02:20

ХАМАС подтвердил достижение сделки и отметил, что высоко ценит усилия "братских посредников" в Катаре, Египте и Турции, а также усилия президента США Дональда Трампа.

"Мы объявляем о достижении соглашения, которое подразумевает прекращение войны в секторе Газа, вывод оккупационных войск, поставку гуманитарной помощи и обмен пленными", - цитирует группировку издание Al Mayadeen.

Также по данным этого СМИ, Трамп гарантирует прекращение войны и первоначально вывод 70% израильских войск из Сектора Газа, после чего последует полный вывод.