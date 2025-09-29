Освобождение заложников и амнистия для ХАМАС: Белый дом показал план Трампа по Газе
США подготовили мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС. Он состоит из 20 пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт Белого дома в соцсети X Rapid Response 47.
План Трампа предусматривает, что Газа должна превратиться в "дерерадикализованную зону без терроризма и угроз для соседей", а также пройти масштабное восстановление для блага жителей.
Согласно предложению, если обе стороны согласятся, война будет немедленно прекращена. Израильские силы отойдут на согласованную линию для подготовки к освобождению заложников. Все военные операции, включая авиаудары и артобстрелы, будут заморожены до выполнения условий поэтапного вывода войск.
Освобождение заложников и обмен
В течение 72 часов после принятия соглашения все заложники - живые и погибшие - будут возвращены.
После этого Израиль освободит 250 заключенных с пожизненными сроками и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года, включая женщин и детей.
За каждого погибшего израильского заложника будут возвращены останки 15 палестинцев.
Амнистия и помощь
Члены ХАМАС, согласные на мирное сосуществование и разоружение, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, предоставят безопасный выезд.
После подписания соглашения в Сектор Газа поступит масштабная гуманитарная помощь: восстановление водоснабжения, электроснабжения, работы больниц, пекарен. Доставка будет организована через ООН, Красный Полумесяц и другие международные организации.
Управление и "Совет мира"
Сектором Газа временно будет управлять аполитичный палестинский комитет под надзором международного органа - "Совета мира". Его возглавит президент США Дональд Трамп, а также туда войдут другие мировые лидеры, включая бывшего премьера Британии Тони Блэра.
Будет разработан экономический план восстановления Газы, включающий создание специальной экономической зоны с льготными тарифами.
Покидать Газу никого заставлять не будут, желающие смогут свободно уехать и вернуться. Людей будут поощрять оставаться и строить лучшее будущее в Газе.
Разоружение и безопасность
ХАМАС и другие группировки откажутся от управления Газой. Вся военная инфраструктура должна быть уничтожена под контролем независимых наблюдателей.
США и партнеры создадут Временные международные силы стабилизации (ISF), которые займутся обучением палестинской полиции и обеспечением безопасности совместно с Израилем и Египтом.
Будущее статуса Газы
Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу. Вывод ЦАХАЛа будет проходить по мере установления контроля ISF.
Если ХАМАС отвергнет предложение, гуманитарная помощь и программы восстановления будут реализованы только в "зонах без терроризма".
Политический горизонт
В перспективе США планируют диалог между Израилем и палестинцами, чтобы выработать путь к палестинскому самоопределению и государственности.
Мирный план по Газе
Напомним, о новом мирном плане США по Сектору Газа стало известно еще на прошлой неделе. Президент США Дональд Трамп сначала представил его лидерам арабских стран.
Комментируя такую инициативу, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявлял, что он ожидает "прорыва" в вопросе установления мира в Газе.