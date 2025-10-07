Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте: стороны обсуждают план Трампа

В Египте стартовали непрямые переговоры по прекращению войны в Газе. Стороны обсуждают освобождение заложников, помощь анклаву и ключевые условия будущего соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

В Шарм-эль-Шейхе начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС при участии посредников из Египта, США и Катара. США надеются, что этот раунд переговоров положит конец войне в Газе, затрагивая спорные вопросы, такие как вывод из анклава израильских войск и разоружение ХАМАС.

Стороны подтвердили готовность придерживаться общих принципов плана, предложенного американским президентом Дональдом Трампом, согласно которому военные действия должны прекратиться, заложники быть освобождены, а гуманитарная помощь поступать в Газу. Этот план поддерживают арабские и западные государства.

Условия и сложные вопросы

Хотя Трамп настаивает на скорейшем продвижении переговоров, стороны требуют уточнений по ключевым деталям. Израиль согласился частично приостановить бомбардировки Газы, и местные жители отметили снижение интенсивности атак, хотя удары полностью не прекратились. За последние сутки в результате израильских ударов погибли 19 человек, что примерно треть от среднесуточных потерь последних недель.

ХАМАС настаивает на гарантиях, что Израиль действительно выполнит обещания по выводу войск после отказа боевиков от контроля и освобождения заложников. Израильская сторона ограничивает первый этап переговоров только вопросом освобождения заложников и созданием буферной зоны по «жёлтой линии» в Газе.

Участники переговоров

В состав израильской делегации входят представители спецслужб Моссад и Шин Бет, советник премьер-министра по внешней политике, а также координатор по заложникам.

ХАМАС возглавляет лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, потерявший сына в результате авиаудара Израиля. США направили на переговоры специального посланника и Джареда Кушнера.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что списки заложников и политических заключенных тщательно пересматриваются, а администрация США стремится ускорить процесс.

Основными вопросами остаются обмен заложников на палестинских заключенных, вывод израильских войск и прекращение огня, а также спорный вопрос разоружения ХАМАС.

Проблемы и перспективы

Глубокое взаимное недоверие осложняет переговоры, и ХАМАС выражает скепсис относительно намерений Израиля после освобождения заложников. При этом внутри Израиля звучат требования немедленного прекращения войны, хотя часть правительства против любых пауз в боевых действиях.

Местные жители Газы рассматривают возможное соглашение как шанс на выживание: для многих прекращение огня — последняя надежда восстановить нормальную жизнь в анклаве, разрушенном интенсивными ударами.