Зеленский прилетел в США, а Трамп анонсировал встречу с Путиным: новости за 16 октября

Украина, Пятница 17 октября 2025 06:30
Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с визитом. Тем временем президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Более детально о том, что произошло в четверг, 16 октября, - в материале РБК-Украина.

Зеленский прибыл с визитом в США

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты, сообщили источники РБК-Украина.

Позже свое прибытие подтвердил и сам глава украинского государства.

Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "продуктивным", и анонсировал их новую встречу.

По словам Трампа, новая встреча с Путиным состоится в Будапеште, это уже согласовали.

Сотни миллионов на дроны и не только. Шмыгаль подытожил результаты "Рамштайна"

Украинские партнеры во время последнего заседания в формате "Рамштайн" анонсировали оборонную поддержку на сотни миллионов долларов, которые, в частности, будут использованы для закупки отечественного вооружения, рассказал министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, во время заседания в формате "Рамштайн" удалось договориться о новых взносах в инициативу PURL на общую сумму не менее 422 млн долларов.

В сети написали о "первом ударе КАБом по Николаеву": что говорят Воздушные силы

В сети начало распространяться сообщение, что РФ якобы ударила по Николаеву КАБом с дальностью полета в 150 км.

В Воздушных силах ВСУ раскрыли подробности атаки россиян.

США и Украина создали дальнобойный аналог "Шахеда" с ИИ: что известно

Американская Auterion и неназванная украинская компании создали дальнобойный дрон-камикадзе с ИИ и самонаведением. Он уже успешно прошел испытания.

Беспилотник под названием ALM-20 способен преодолевать расстояние до цели в 1600 км и имеет вес боевой части 45 кг. Наведение осуществляется визуально с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

