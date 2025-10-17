Зеленский прилетел в США, а Трамп анонсировал встречу с Путиным: новости за 16 октября
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с визитом. Тем временем президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Более детально о том, что произошло в четверг, 16 октября, - в материале РБК-Украина.
Зеленский прибыл с визитом в США
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты, сообщили источники РБК-Украина.
Позже свое прибытие подтвердил и сам глава украинского государства.
Трамп объявил о "прорыве" и анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште
Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным "продуктивным", и анонсировал их новую встречу.
По словам Трампа, новая встреча с Путиным состоится в Будапеште, это уже согласовали.
Сотни миллионов на дроны и не только. Шмыгаль подытожил результаты "Рамштайна"
Украинские партнеры во время последнего заседания в формате "Рамштайн" анонсировали оборонную поддержку на сотни миллионов долларов, которые, в частности, будут использованы для закупки отечественного вооружения, рассказал министр обороны Денис Шмыгаль.
По его словам, во время заседания в формате "Рамштайн" удалось договориться о новых взносах в инициативу PURL на общую сумму не менее 422 млн долларов.
В сети написали о "первом ударе КАБом по Николаеву": что говорят Воздушные силы
В сети начало распространяться сообщение, что РФ якобы ударила по Николаеву КАБом с дальностью полета в 150 км.
В Воздушных силах ВСУ раскрыли подробности атаки россиян.
США и Украина создали дальнобойный аналог "Шахеда" с ИИ: что известно
Американская Auterion и неназванная украинская компании создали дальнобойный дрон-камикадзе с ИИ и самонаведением. Он уже успешно прошел испытания.
Беспилотник под названием ALM-20 способен преодолевать расстояние до цели в 1600 км и имеет вес боевой части 45 кг. Наведение осуществляется визуально с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.