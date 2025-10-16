Сотни миллионов на дроны и не только. Шмыгаль подытожил результаты "Рамштайна"

Украинские партнеры во время последнего заседания в формате "Рамштайн" анонсировали оборонную поддержку на сотни миллионов долларов, которые, в частности, будут использованы для закупки отечественного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Во время заседания в формате "Рамштайн" удалось договориться о новых взносах в инициативу PURL на общую сумму не менее 422 млн долларов. Таким образом, взносы в PURL сделали или задекларировали уже более половины стран-членов НАТО.

Новые взносы на закупку из украинской индустрии составляют 715 млн долларов:

Норвегия - 600 млн долларов на дроны, системы РЭБ и взрывчатку.

Нидерланды -106 млн долларов на ударные и разведывательные беспилотники.

Канада - 8 млн долларов на дроны-перехватчики.

Исландия - 4 млн долларов в рамках "Датской модели".

Кроме того, в ходе "Рамштайна" удалось договориться о такой военной помощи:

Швеция - 8 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности в 2026-2027 годах.

Чехия - новый пакет на 72 млн долларов.

Канада - 20 млн долларов на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам.

Португалия - 12 млн долларов в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU.

Финляндия - готовит 13-й пакет военной помощи.

"Спасибо министру обороны Великобритании Джону Гили и министру обороны Германии Борису Писториусу за лидерство, поддержку и развитие встреч в формате "Рамштайн". Искренне благодарен генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, министру войны США Питу Гегсету и каждой стране-участнице формата "Рамштайн" за вклад в спасение жизней и приближение устойчивого мира", - отметил Шмыгаль.