Зеленский прибыл с визитом в США, - источник

США, Четверг 16 октября 2025 22:31
Владимир Зеленский, президент Украины
Автор: Милан Лелич

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и публикацию в официальном канале президента в Telegram.

Источник РБК-Украина сообщил, что украинский лидер прибыл с запланированным визитом в США вечером в четверг, 16 октября.

"Сегодня встречи с представителями оборонных компаний, и это производители сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем ПВО", - подчеркнул президент.

Он также анонсировал встречу с представителями американских энергетических компаний.

"На завтра запланирована встреча с Президентом Трампом, и мы рассчитываем, что импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Путин "точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист". По его словам, "язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России".

Сегодня, 16 октября, украинская делегация встретилась в Вашингтоне со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Главной темой стали предстоящие переговоры на уровне лидеров, стороны согласовали ключевые приоритеты и акценты.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, уже завтра, 17 октября, в Белом доме состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Украинская делегация приехала в Вашингтон в начале этой недели, чтобы подготовить почву для встречи на уровне лидеров.

Согласно данным Politico, на встрече Зеленского и Трампа, вероятно, будут обсуждать возможность перехода украинских воинов в наступление. Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что дальнейшие действия ВСУ зависят от того, какое оружие они получат.

Кроме того, два лидера будут обсуждать возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных систем Patriot.

Отметим, Трамп уже подтверждал, что Зеленский хочет получить от США ракеты Tomahawk. По информации американских СМИ, сам президент США пока рассматривает такую передачу.

