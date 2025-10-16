Зеленский прибыл с визитом в США, - источник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и публикацию в официальном канале президента в Telegram .

Источник РБК-Украина сообщил, что украинский лидер прибыл с запланированным визитом в США вечером в четверг, 16 октября.

"Сегодня встречи с представителями оборонных компаний, и это производители сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем ПВО", - подчеркнул президент.

Он также анонсировал встречу с представителями американских энергетических компаний.

"На завтра запланирована встреча с Президентом Трампом, и мы рассчитываем, что импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Путин "точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист". По его словам, "язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России".