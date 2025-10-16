Зеленский прибыл с визитом в США, - источник
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и публикацию в официальном канале президента в Telegram.
Источник РБК-Украина сообщил, что украинский лидер прибыл с запланированным визитом в США вечером в четверг, 16 октября.
"Сегодня встречи с представителями оборонных компаний, и это производители сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем ПВО", - подчеркнул президент.
Он также анонсировал встречу с представителями американских энергетических компаний.
"На завтра запланирована встреча с Президентом Трампом, и мы рассчитываем, что импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины", - заявил Зеленский.
Он отметил, что Путин "точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист". По его словам, "язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России".
Сегодня, 16 октября, украинская делегация встретилась в Вашингтоне со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Главной темой стали предстоящие переговоры на уровне лидеров, стороны согласовали ключевые приоритеты и акценты.
Встреча Зеленского и Трампа
Напомним, уже завтра, 17 октября, в Белом доме состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Украинская делегация приехала в Вашингтон в начале этой недели, чтобы подготовить почву для встречи на уровне лидеров.
Согласно данным Politico, на встрече Зеленского и Трампа, вероятно, будут обсуждать возможность перехода украинских воинов в наступление. Неназванный высокопоставленный украинский чиновник рассказал изданию, что дальнейшие действия ВСУ зависят от того, какое оружие они получат.
Кроме того, два лидера будут обсуждать возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk и дополнительных систем Patriot.
Отметим, Трамп уже подтверждал, что Зеленский хочет получить от США ракеты Tomahawk. По информации американских СМИ, сам президент США пока рассматривает такую передачу.