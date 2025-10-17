ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський прилетів до США, а Трамп анонсував зустріч із Путіним: новини за 16 жовтня

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 06:30
UA EN RU
Зеленський прилетів до США, а Трамп анонсував зустріч із Путіним: новини за 16 жовтня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський прибув до США з візитом. Тим часом президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 16 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський прибув із візитом до США

Український президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів, повідомили джерела РБК-Україна.

Пізніше своє прибуття підтвердив і сам голова української держави.

Трамп оголосив про "прорив" і анонсував новий саміт із Путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним "продуктивною", і анонсував їхню нову зустріч.

За словами Трампа, нова зустріч із Путіним відбудеться в Будапешті, це вже узгодили.

Сотні мільйонів на дрони і не тільки. Шмигаль підсумував результати "Рамштайну"

Українські партнери під час останнього засідання у форматі "Рамштайн" анонсували оборонну підтримку на сотні мільйонів доларів, які, зокрема, будуть використані для закупівлі вітчизняного озброєння, розповів міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, під час засідання у форматі "Рамштайн" вдалося домовитися про нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше 422 млн доларів.

У мережі написали про "перший удар КАБом по Миколаєву": що кажуть Повітряні сили

У мережі почало поширюватися повідомлення, що РФ нібито вдарила по Миколаєву КАБом із дальністю польоту в 150 км.

У Повітряних силах ЗСУ розкрили подробиці атаки росіян.

США та Україна створили далекобійний аналог "Шахеда" з ШІ: що відомо

Американська Auterion і неназвана українська компанії створили далекобійний дрон-камікадзе зі ШІ та самонаведенням. Він уже успішно пройшов випробування.

Безпілотник під назвою ALM-20 здатний долати відстань до цілі в 1600 км і має вагу бойової частини 45 кг. Наведення здійснюється візуально за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Зустріч Трампа та Путіна Допомога Україні Війна в Україні Зустріч Рамштайн
Новини
Трамп оголосив про "прорив" і анонсував новий саміт із Путіним у Будапешті
Трамп оголосив про "прорив" і анонсував новий саміт із Путіним у Будапешті
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить