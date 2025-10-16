ua en ru
Главная » Новости » В мире

США и Украина создали дальнобойный аналог "Шахеда" с ИИ: что известно

США, Четверг 16 октября 2025 17:50
США и Украина создали дальнобойный аналог "Шахеда" с ИИ: что известно Фото: новый дрон-камикадзе уже успешно прошел испытания (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американская Auterion и неназванная украинская компании создали дальнобойный дрон-камикадзе с ИИ и самонаведением. Он уже успешно прошел испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Сообщается, что беспилотник под названием ALM-20 способен преодолевать расстояние до цели в 1600 км и имеет вес боевой части 45 кг. Наведение осуществляется визуально с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

В компании заявили, что дрон уже прошел полноценные испытания, которые "включали запуск с земли, навигацию GPS и без GPS, дальний транзит и наземное срабатывание".

ALM-20 может наводиться на цель и поражать ее даже при сбое спутниковой навигации благодаря системе навигации и наведения на базе бортового компьютера Skynode N от Auterion.

Согласно опубликованному Artemis изображению дрона, внешне он похож на Shahed-136. ALM-20 имеет носовую камеру, дополнительные антенны и электрический двигатель. Кроме того, его производство будет массовым.

США и Украина создали дальнобойный аналог &quot;Шахеда&quot; с ИИ: что известноДрон-камикадзе ALM-20 (auterion.com)

"Auterion совместно с Министерством обороны США и другими партнерами переходит к этапу масштабирования, направленного на совместное производство в больших масштабах" - говорится в заявлении компании.

Производственные линии появятся в Украине, США и Германии, а масштабирование выпуска позволяют налаженные партнерские отношения с производителями.

Напомним, недавно министр обороны Украины Денис Шмыгаль пообещал достичь уровня в 1000 дронов-перехватчиков в сутки в ближайшее время. По его словам, это будет ответом на ночные атаки врага.

Кроме того, Украина и Великобритания запланировали совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с российскими "Шахедами".

