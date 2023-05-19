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Зеленский назвал Россию слабой: мы побеждаем, когда у нее в руках больше оружия

Новина українською →
Саудовская Аравия, Пятница 19 мая 2023 15:18
Зеленский назвал Россию слабой: мы побеждаем, когда у нее в руках больше оружия Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия слаба и ее агрессия происходит не от силы, а от осознания, что время империй прошло. Украине же удается одерживать победы в войне тогда, когда ее враг имеет в руках больше оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств.

"Россия слаба. Мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее в руках больше оружия. Ее агрессивность происходит не от силы, а от осознания, что время империй прошло. Это потому, что время свободных независимых наций не истечет никогда. И Украина это доказывает, так же как и доказывает ваша Лига (речь о Лиге арабских государств - ред.)", - заявил Зеленский.

В свою очередь глава государства пригласил участников Лиги к прямому сотрудничеству с любыми посредниками Украины.

"И пусть наша с вами сила будет скоординирована ради покоя и блага людей всех наций", - заявил Зеленский.

Что такое Лига арабских государств

Это региональная межправительственная организация, образованная в Каире (Египет) 22 марта 1945 г.

В состав этой Лиги входит 22 государства: Египет, Судан, Сомали, Джибути, Коморские острова, Ирак, Иордания, Сирия, Ливан, Алжир, Ливия, Тунис, Марокко, Мавритания, Йемен, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ и Палестинская автономия.

Зеленский сегодня с визитом в Саудовской Аравии

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что находится с рабочим визитом в Саудовской Аравии.

Он уже встретился с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом, а также завершил свое выступление на саммите Лиги арабских государств.

Своими приоритетами во время поездки он назвал: возвращение всех политзаключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей "формулы мира", обеспечение энергетической безопасности Украины следующей зимой.

Как ожидается, после поездки в Саудовскую Аравию президент может посетить саммит G7, который проходит в японской Хиросиме.

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