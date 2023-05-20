Байден обсудит с президентом Бразилии и премьером Индии войну РФ против Украины

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден планирует на этих выходных обсудить с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди тему войны в Украине, которая отражает агрессию РФ и защищает своей суверенитет.

Советник американского президента в общении с журналистами ответил на вопрос, будет ли Байден призывать двух лидеров ужесточить свой подход к Китаю и РФ.

Салливан отметил, что Байден "искал бы возможность поговорить с ними обоими о конструктивной роли, которую каждая страна может сыграть в поддержке самого основного и основополагающего элемента любого результата, а именно суверенитета и территориальной целостности, которые являются священными в Хартии Объединенных Наций".

Так, президент Бразилии и премьер Индии присутствуют на саммите "Большой семерки" (G7) в Хиросиме в Японии по приглашению Токио.

Бразилия и Индия в течение многих лет стремились играть роль связующего звена между США, РФ и Китаем, и обе страны поддерживали экономические и политические отношения с Москвой после ее полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года, таким образом препятствуя попыткам Запада изолировать Москву.

Позиция Индии по войне в Украине

Стоит отметить, что Индия продолжает настаивать на диалоге и дипломатии как пути к прекращению войны в Украине. Она не оказывает военной помощи украинским силам, но заявляла, что выступает за сохранение территориальной целостности и государственный суверенитет Украины.

Однако Индия не осуждает открыто Россию.

"Мирная инициатива" Бразилии

В феврале 2023 года новый президент Бразилии Лула да Силва заявил о необходимости мира в Украине, однако обсуждать этот вопрос он хотел с лидерами РФ, Китая, Индонезии, Индии и США. В Штатах ему ответили отказом, напомнив о принципе "ничего об Украине без Украины". Как писал Bloomberg, его план состоит в том, чтобы собрать группу посредников.

В марте Лула да Силва заявил о желании внести "исключительный вклад" в разрешение конфликта, и на встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем предложил создать так называемый мирный клуб. А уже в апреле намекнул на то, что Украине якобы нужно отказаться от Крыма.

Украина ответила, что не торгует своими территориями, а США обвинили его в повторении российской пропаганды. Также Лулу да Силву пригласили в Киев, чтобы понять настоящую суть агрессии РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя бразильские инициативы, заявил, что план с уступкой украинских территорий "не взлетит". Владимир Зеленский на прошлой неделе принимал советника лидера Бразилии и донес до него, что украинская формула мира - это единственный план, способный прекратить войну.