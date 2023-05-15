Больше оружия и поддержки. Зеленский подвел итоги турне по странам Европы

Украина получит больше оружия, политической поддержки и защиты после того, как президент Владимир Зеленский посетил ряд стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Три долгих дня - и наши воины, наше государство становятся сильнее. Я уверен - гораздо сильнее. Возвращаемся домой с новыми оборонными пакетами: больше нового, мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей. Больше политической поддержки", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что в ходе своих визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию он провел встречи с лидерами вышеперечисленных стран, и Папой Римским Франциском. Также он наблюдал за подготовкой украинских защитников и осмотрел военную технику, которую уже используют или будут использовать ВСУ.

"На всех встречах обсуждали нашу формулу мира, и теперь есть больше готовности партнеров следовать украинской формуле. Есть больше поддержки для нашего вступления в ЕС, больше понимания, что вступление Украины в НАТО будет, оно неизбежно", - подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил Италию за помощь в защите украинского неба и жизней людей, Германию - за самый большой оборонный пакет с системами ПВО IRIS-T, Францию - за новые возможности для наших военных противостоять российскому террору и за дополнительную технику, а Британию - за договоренности об обучении украинских пилотов и дальнобойные ракеты.

Президент отметил, что сейчас создается коалиция для обучения украинских пилотов, и он рассчитывает на поддержку Франции и других партнеров.

"Итак, главные результаты за эти дни - новое оружие для Украины, уважение к украинцам, нашу победу удалось сделать ближе", - заявил он.