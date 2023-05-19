Россию унижают в тех регионах, которые она считала "своими", - в ОП о визитах Зеленского

В каждой стране президента Украины Владимира Зеленского приветствуют как сильного лидера свободного мира. В то же время Россию унижаются в тех регионах, которые она ранее считала "своими".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Мало существует в мире удовольствий, больших, чем созерцание реакций Москвы на визиты Президента Зеленского. Как демон, окропленный святой водой, Кремль бьется в конвульсиях. Задействует сеть десятилетиями прикармливаемых агентов, продажные СМИ, агентов влияния. Тщетные попытки закричать, перекричать, саботировать - и каждый раз безуспешно, снова и снова сталкиваясь с унижением даже в тех регионах, которые по-имперски считал "своими" или в отношении которых пытался убедить в этом остальной мир", - написал Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, уважение, которое невозможно купить за деньги, является настоящей силой, большей чем газовая труба или коррупционные откаты. Украина заставила уважать свое мнение и слово.

"На каждой встрече звучит прямо или сигнализируется косвенно: время Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) и его клики преступников прошло. Даже там, где их не считают плохими, их считают жалкими. Россия потерпит военное поражение, и это неизбежно. Международное право будет возвращено на повестку дня. Время обсуждать послевоенное устройство мира", - добавил Подоляк.

Турне Владимира Зеленского

На прошлой неделе президент Украины совершил ряд визитов в другие страны Европы, среди которых Италия, Германия, Британия и Франция.

Агентство раскрывало все подробности серии зарубежных поездок лидера страны.

Сегодня, 19 мая, Зеленский сообщил о своем визите в Саудовскую Аравию, где встретился наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и выступил во время саммита Лиги арабских государств.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, президент также может присоединиться в онлайн-режиме к встрече лидеров G7.