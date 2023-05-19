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Зеленский поедет на саммит G7 и встретится с Байденом, - Ермак

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Пятница 19 мая 2023 19:40
Зеленский поедет на саммит G7 и встретится с Байденом, - Ермак Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский отправится на саммит G7 в Японии. Там он намерен провести встречу с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в эфире национального телемарафона.

"Сообщение президента Байдена (о подготовке пилотов Украины на F-16 - ред.), с которым президент будет встречаться в ближайшие дни, и я думаю, что в деталях будет проговаривать не только эти вопросы, но и многие другие вопросы", - сказал Ермак.

У руководителя Офиса президента спросили, может ли он подтвердить тот факт, что Зеленский таки лично посетит саммит G7 в Японии.

"Да, я могу это подтвердить", - ответил Ермак.

Визит Зеленского на саммит G7 в Японии

Как сообщил ряд западных СМИ, президент Владимир Зеленский лично примет участие во встрече лидеров G7 и прибудет на саммит уже завтра.

Также появилась информация о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме на полях саммита G7. Это первая личная встреча двух лидеров начала полномасштабной войны в Украине.

В Японии в городе Хиросима сегодня начался 49-й саммит лидеров "Группы семи". Участники саммита уже объявили о новых санкциях против РФ.

Сегодня президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Саудовскую Аравию. Там он выступил на саммите Лиги арабских стран.

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