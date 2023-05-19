В онлайн-режиме. В СНБО сделали заявление об участии Зеленского на саммите G7

В СНБО сделали заявление по поводу участия президента Владимира Зеленского на встрече лидеров G7. Там заявили, что глава государства присоединится в онлайн-режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности Украины.

Обновлено 11:55. Reuters сообщает, что Зеленский все же посетит саммит G7

Как пишет издание со ссылкой на двух неназванных официальных лиц, президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит "Большой Семерки" в Хиросиме в эти выходные.

Глава государства якобы прибудет в Японию в субботу вечером.

Отметим, что, по данным СНБО, президент присоединится к встрече лидеров G7 в онлайн-режиме.

"Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 в Японии в онлайн-режиме", - говорится в заявлении СНБО.

Что этому предшествовало

Напомним, сегодня в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов комментируя материал Bloomberg о возможном визите Зеленского в Хиросиму сказал. Дальше прямая речь:

"Кто бы сомневался, что наш президент там не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы устойчивости нашей страны.

Что касается саммита G7, там будут приниматься очень важные вещи, поэтому именно физическое присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания наших интересов".

Стоит добавить, что перед этим Bloomberg узнало, что глава государства лично примет участие в саммите "Группы семи". Кроме того, издание сообщило, что президент Украины полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.

При этом вчера премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что Зеленский, по всей вероятности, не поедет в Хиросиму на саммит, который состоится 19-21 мая. А примет участие онлайн и выступит уже в это воскресенье.

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