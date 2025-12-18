ua en ru
Зеленский прибыл в Брюссель, - источники

Четверг 18 декабря 2025 11:35
Зеленский прибыл в Брюссель, - источники Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня днем, 18 декабря, прибыл с визитом в Брюссель, где примет участие в саммите лидеров Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

"Самолет Зеленского приземлился в Брюсселе", - сообщил РБК-Украина собеседник в делегации.

Отметим, что на сегодняшнем саммите лидеры ЕС будут искать пути для выделения Украине репарационного кредита.

Репарационный кредит для Украины

Ранее лидеры ЕС отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога для так называемого "репарационного кредита" Украине на сумму около 140 млрд евро.

Вернуться к этому вопросу планируют во время саммита 18-19 декабря.

Против инициативы Еврокомиссии выступила Бельгия, где хранится большинство этих средств, опасаясь юридических и финансовых рисков со стороны РФ и настаивая на распределении ответственности между всеми странами ЕС.

По замыслу Еврокомиссии, активы РФ не будут конфисковываться, а будут использоваться в качестве залога, при этом Украина будет возвращать кредит только после выплаты Россией репараций.

Окончательный объем займа, который оценивается в 130-140 млрд евро, определят после оценки Международного валютного фонда финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах.

Вчера сообщалось, что Бельгия попросила ЕС рассмотреть возможность задействования чрезвычайных мер, чтобы выпустить общий долг Евросоюза для помощи Украине.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит ЕС 18-19 декабря, на котором будут обсуждать "репарационный кредит".

Сегодня стало известно, что предложения Европейского Союза по финансированию Украины в 2026-2027 годах пока остаются в процессе изменений.

