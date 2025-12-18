Зеленський прибув до Брюсселя, - джерела

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вдень, 18 грудня, прибув з візитом до Брюсселя, де прийме участь у саміті лідерів Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Зазначимо, що на сьогоднішньому саміті лідери ЄС шукатимуть шляхи для виділення України репараційного кредиту.

"Літак Зеленського приземлився у Брюсселі", - повідомив РБК-Україна співрозмовник в делегації.

Репараційний кредит для України

Раніше лідери ЄС відклали рішення про використання заморожених російських активів як застави для так званого "репараційного кредиту" Україні на суму близько 140 млрд євро.

Повернутися до цього питання планують під час саміту 18-19 грудня.

Проти ініціативи Єврокомісії виступила Бельгія, де зберігається більшість цих коштів, побоюючись юридичних і фінансових ризиків з боку РФ та наполягаючи на розподілі відповідальності між усіма країнами ЄС.

За задумом Єврокомісії, активи РФ не конфісковуватимуть, а використовуватимуть як заставу, при цьому Україна повертатиме кредит лише після виплати Росією репарацій.

Остаточний обсяг позики, який оцінюють у 130-140 млрд євро, визначать після оцінки Міжнародного валютного фонду фінансових потреб України у 2026-2027 роках.

Вчора повідомлялось, що Бельгія попросила ЄС розглянути можливість задіяння надзвичайних заходів, щоб випустити спільний борг Євросоюзу для допомоги Україні.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт ЄС 18-19 грудня, на якому обговорюватимуть "репараційний кредит".

Сьогодні стало відомо, що пропозиції Європейського Союзу щодо фінансування України у 2026-2027 роках наразі залишаються в процесі змін.