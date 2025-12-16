Бельгия требует у ЕС дополнительных гарантий для использования активов России, - Politico

Правительство Бельгии требует от Евросоюза дополнительных гарантий для использования замороженных активов России несмотря на ранее предложенную программу их использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По информации издания, власти Бельгии считают, что последнее предложение послов ЕС не удовлетворяет позицию страны, и ей нужны дополнительные гарантии.

По данным источника, последнее предложение состояло из трех пунктов. Согласно ему, Бельгия может воспользоваться финансированием в размере всего пакета, если она столкнется с исками или другими ответными мерами со стороны Москвы.

Кроме этого, она сможет полагаться на систему безопасности, независимо от общей суммы финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС, а также никакие суммы не передадут Украине, пока гарантии не будут предоставлены.

В то же время все европейские столицы получат указание одновременно разорвать двусторонние инвестиционные договоры с Россией.

По словам неназванных дипломатов, Бельгия отвергла эти предложения, потому что стране нужны дополнительные гарантии, что она "не будет подвергаться непропорциональным рискам".

Бельгийские чиновники также отметили, что любые попытки отклонить их опасения "были бы бессмысленны". Они добавили, что в таком случае средства на счетах депозитария Euroclear "просто не будут разблокированы".