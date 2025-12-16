Бельгия требует у ЕС дополнительных гарантий для использования активов России, - Politico
Правительство Бельгии требует от Евросоюза дополнительных гарантий для использования замороженных активов России несмотря на ранее предложенную программу их использования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По информации издания, власти Бельгии считают, что последнее предложение послов ЕС не удовлетворяет позицию страны, и ей нужны дополнительные гарантии.
По данным источника, последнее предложение состояло из трех пунктов. Согласно ему, Бельгия может воспользоваться финансированием в размере всего пакета, если она столкнется с исками или другими ответными мерами со стороны Москвы.
Кроме этого, она сможет полагаться на систему безопасности, независимо от общей суммы финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС, а также никакие суммы не передадут Украине, пока гарантии не будут предоставлены.
В то же время все европейские столицы получат указание одновременно разорвать двусторонние инвестиционные договоры с Россией.
По словам неназванных дипломатов, Бельгия отвергла эти предложения, потому что стране нужны дополнительные гарантии, что она "не будет подвергаться непропорциональным рискам".
Бельгийские чиновники также отметили, что любые попытки отклонить их опасения "были бы бессмысленны". Они добавили, что в таком случае средства на счетах депозитария Euroclear "просто не будут разблокированы".
Замороженные активы РФ
Напомним, в пятницу 12 декабря страны-члены ЕС согласились заморозить активы РФ в размере 210 млрд евро на бессрочный срок. Теперь это решение не придется продлевать каждые полгода.
Кроме этого уже не первый месяц Евросоюз рассматривает возможность предоставления "репарационного кредита", который будет обеспечен замороженными активами России.
Но против этого решения выступает Бельгия, где хранятся большинство российских активов, а именно - около 140 млрд евро.
Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер требует, чтобы ЕС обеспечил для Euroclear защиту от рисков. Среди условий - предоставить необходимые ресурсы на случай, если РФ введет санкции.