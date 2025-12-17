Бельгия предложила ЕС чрезвычайные меры для помощи Украине, - Euractiv

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

О такой идее Бельгии, которая, должна стать альтернативой "репарационному кредиту", рассказали изданию четыре неназванных дипломата ЕС.

Как и в случае с санкционной политикой, выпуск совместного долга, обеспеченного запасом возможностей долгосрочного бюджета ЕС, требует единогласной поддержки всех 27 стран Евросоюза. Совместный долг является единственной альтернативой репарационному кредиту, которая была официально предложена Еврокомиссией.

Один из неназванных дипломатов ЕС сообщил, что глава Европейского центрального банка Кристин Лагард подняла вопрос о возможности применения статьи 122, которая позволяет ЕС принимать чрезвычайные меры в кризисных ситуациях по процедуре квалифицированного большинства, на прошлой неделе во время заседания министров финансов ЕС в Брюсселе.

"Если вы можете использовать (статью - ред.) 122 при принятии решения в рамках санкционного режима, продлевая заморозку активов, то, безусловно, вы можете использовать ее и для выпуска долга под обеспечение бюджетных возможностей ЕС", - привел дипломат слова Лагард.

При этом два неназванных дипломата утверждают, что Юридическая служба ЕС исключила возможность применения статьи 122 для выпуска совместного долга на вчерашнем заседании послов ЕС.