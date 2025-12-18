Перед саммитом Бельгия заявила об изменении предложения ЕС по финансированию Украины

Предложения Европейского Союза по финансированию Украины в 2026-2027 годах пока остаются в процессе изменений.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер накануне саммита стран ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Выступая в бельгийском парламенте, он отметил, что предложения по финансированию Украины в 2026 и 2027 годах пока все еще меняются, несмотря на ожидания неофициального дедлайна уже сегодня. "Предложенный Украине кредит на репарации несет юридические, финансовые и экономические риски и не предлагает никаких надежных гарантий", - сказал Де Вевер. Как он неоднократно настаивал ранее, Бельгия требует, чтобы все государства-члены ЕС разделили финансовый риск, связанный с предложением. Бельгийский премьер добавил, что прецедента относительно предложенного использования замороженных российских активов нет.