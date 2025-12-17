ua en ru
Зеленский примет участие в саммите ЕС, где обсудят "репарационный кредит", - СМИ

Брюссель, Среда 17 декабря 2025 17:43
UA EN RU
Зеленский примет участие в саммите ЕС, где обсудят "репарационный кредит", - СМИ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать во встрече лидеров стран Евросоюза. Одной из ключевых тем обсуждений саммита будет "репарационный кредит" для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, глава украинского государства попытается заручится поддержкой "репарационного кредита", который, согласно идее Еврокомиссии, должен быть обеспечен замороженными активами России. Саммит пройдет 18-19 декабря.

Bloomberg напоминает, что лидеры Европы уже несколько недель пытаются окончательно согласовать "репарационный кредит", но процесс столкнулся с сопротивлением со стороны Бельгии. Именно в бельгийском депозитарии Euroclear хранится большая часть замороженных активов РФ.

Бельгия требует гарантий защиты от финансовых обязательств на случай ответных действий Москвы или если Россия внезапно добьется возвращения активов через суд.

План Еврокомиссии предусматривает использование российских средств для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро (106 млрд долларов) в течение ближайших двух лет.

Если согласовать такую инициативу не удастся, странам ЕС придется рассмотреть временные варианты финансирования Украины.

Стоит заметить, что для того, чтобы Украина получила "репарационный кредит", инициативу должно поддержать "квалифицированне большинство" стран Евросоюза. Ключевое голосование произойдет именно на саммите.

"Репарационный кредит" для Украины

Напомним, только вчера глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла о том, что переговоры по "репарационному кредиту" для Украины становятся все более сложными.

По ее словам, в контексте обсуждений такой инициативы происходит "значительное давление" со всех сторон.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что вероятность одобрения "репарационного кредита" для Украины лидерами стран Евросоюза составляет "50%".

