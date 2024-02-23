Зеленский назвал причину отставки Залужного

Валерий Залужный ушел в отставку, поскольку Вооруженным силам Украины была нужна частичная перегрузка, чтобы стать более технологичными и быстрыми.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу FOX News.

Глава государства отметил, что была очень необходима перезагрузка в менеджменте топ-командования Вооруженных сил, но, в то же время, "мы не говорим о перезагрузке направлений действий".

По его словам, необходимость смены командования была обусловлена тем, что "некоторые вещи не менялись в течение определенного времени".

"Нам нужно быть более быстрыми. А для этого необходимо избавиться от бюрократии, которая у нас есть. В противном случае, у нас нет шанса. Быть умными, в частности технологически, и конечно быстрыми. Время - деньги. А в нашем случае, время - человеческие жизни", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский отрицает, что отправил Залужного в отставку из-за существования политической конкуренции.

"Это его (Залужного. - ред.) выбор. Он защищал нашу страну. И за это я наградил его этим званием (звездой Героя Украины. - ред.). Я очень ему благодарен", - добавил глава государства.

Отставка Валерия Залужного

8 февраля президент Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

В Офисе президента отметили, что отставка Залужного произошла по ряду причин. В частности, это потребность не допустить стагнации по линии фронта, необходимость в поиске новых функциональных и высокотехнологичных решений и важность запуска процесса реформирования управленческих принципов в армии.

Новым главнокомандующим ВСУ глава государства назначил Александра Сырского.

В Белом доме заявили о готовности работать с новым главнокомандующим ВСУ. Помощница министра обороны США Селеста Волландер назвала Сырского успешным командиром и заявила о готовности работать с ним.

9 февраля Зеленский присвоил Залужному и руководителю ГУР Минобороны Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Подробно о том, что произошло между Зеленским и Залужным и что предшествовало отставке главкома - читайте в материале РБК-Украина.

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