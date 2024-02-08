У Зеленского объяснили, чем обусловлено решение сменить Залужного

Решение отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного было принято из-за ряда причин. Одна из них - потребность в пересмотре тактики действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Telegram .

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский решил провести системное обновление руководящего состава ВСУ, включая главнокомандующего.

"Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, не обеспечившую в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющую на общественные настроения", - написал Подоляк.

Также он уточнил, что среди причин - потребность в поиске новых функциональных и высокотехнологичных решений для возможности удержания и развития инициативы, а также важность запуска процесса реформирования управленческих принципов в армии.

Залужного отправили в отставку

Напомним, сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем решении сменить главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Валерия Залужного отправили в отставку.

Слухи о том, что Залужного отправят в отставку, появились еще на прошлой неделе. Тогда чиновники и не только со ссылками на “свои источники” сообщали о решении Зеленского уволить главнокомандующего.

Такие слухи появлялись и в прошлом году, когда между Зеленским и Залужным начался конфликт. Факт конфликта РБК-Украина подтверждали источники.

Новым главнокомандующим стал Александр Сырский, который ранее был командующим Сухопутных войск ВСУ.

Более детально о Сырском можете узнать в материале РБК-Украина.