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У Байдена отреагировали на решение Зеленского сменить Залужного

Вашингтон, Четверг 08 февраля 2024 22:16
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У Байдена отреагировали на решение Зеленского сменить Залужного Фото: Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки продолжат работать с Украиной и после отправки главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Кирби напомнил, что президент Владимир Зеленский также является верховным главнокомандующим. И он может решать, кто будет руководить армией. Таков гражданский контроль.

"И мы будем работать с кем-угодно, кто возглавляет украинскую армию. Мы будем продолжать работать с нашими украинскими коллегами", - подчеркнул он.

По словам Кирби, ему неизвестно о каких-либо обсуждениях решения об отставке Залужного между украинскими и американскими властями.

"Но если вопрос состоит в том, имели ли мы право одобрить или осудить подобное решение, то это неправда. Это решение президента Зеленского", - добавил координатор Совета национальной безопасности Белого дома.

Отставка Залужного

Напомним, сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Слухи о таком решении Зеленского появились еще на прошлой неделе, но указ обнародовали только сейчас.

Стоит заметить, что информация об отставке Залужного появлялась еще в прошлом году. Это происходило на фоне конфликта бывшего главнокомандующего с президентом.

Сменил Залужного на должности главнокомандующего Александр Сырский, который ранее был командующим Сухопутных войск.

Более детально о Сырском можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Белый дом Валерий Залужный Кирби
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