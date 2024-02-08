У Байдена отреагировали на решение Зеленского сменить Залужного

Соединенные Штаты Америки продолжат работать с Украиной и после отправки главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Кирби напомнил, что президент Владимир Зеленский также является верховным главнокомандующим. И он может решать, кто будет руководить армией. Таков гражданский контроль.

"И мы будем работать с кем-угодно, кто возглавляет украинскую армию. Мы будем продолжать работать с нашими украинскими коллегами", - подчеркнул он.

По словам Кирби, ему неизвестно о каких-либо обсуждениях решения об отставке Залужного между украинскими и американскими властями.

"Но если вопрос состоит в том, имели ли мы право одобрить или осудить подобное решение, то это неправда. Это решение президента Зеленского", - добавил координатор Совета национальной безопасности Белого дома.

Отставка Залужного

Напомним, сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Слухи о таком решении Зеленского появились еще на прошлой неделе, но указ обнародовали только сейчас.

Стоит заметить, что информация об отставке Залужного появлялась еще в прошлом году. Это происходило на фоне конфликта бывшего главнокомандующего с президентом.

Сменил Залужного на должности главнокомандующего Александр Сырский, который ранее был командующим Сухопутных войск.

Более детально о Сырском можете узнать в материале РБК-Украина.