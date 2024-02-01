Между двух огней. Уволит ли Зеленский Залужного и что стоит за их конфликтом

В понедельник по соцсетям прокатилась информация о том, что Владимир Зеленский увольняет Валерия Залужного. На четвертый день после этой истории указ президента об отставке главкома так и не появился. Почему испортились их отношения, снимет ли в итоге Зеленский Залужного с должности и кто может занять его место – в материале РБК-Украина

При подготовке материала использовались: публичные заявления Владимира Зеленского и Валерия Залужного, данные социологических опросов группы "Рейтинг", комментарии собеседников РБК-Украина в политических и военных кругах на условиях анонимности.

Возможное увольнение Валерия Залужного стало безусловной темой недели номер один. Многочисленные сообщения об отставке главкома как о свершившемся факте пока так и не подтвердились. Хотя на Банковой думают над этим уже давно.

Впервые о конфликте между Зеленским и Залужным заговорили еще в апреле 2022 года, буквально через несколько недель после начала полномасштабного российского вторжения. "Как только русских отбросили от Киева, так и начались у нас разговоры, что "Валера свернул куда-то не туда", – говорит РБК-Украина один из членов президентской команды.

Вскоре Зеленскому уже публично пришлось опровергать конфликт со главкомом. На встрече с украинскими журналистами президент обвинил в распускании таких слухов своих политических оппонентов внутри Украины.

Но в тот же самый день, 16 апреля 2022-го, появилась информация о создании Залужным своего именного благотворительного фонда для помощи армии. Фонд оперативно переименовали, но на Банковой эта история была истрактована как признак наличия у главкома еще и политических амбиций.

Тем более, что для этого уже был крепкий фундамент. Буквально сразу после полномасштабного вторжения уровень поддержки Вооруженных сил вырос до 98%, по опросу группы "Рейтинг" – даже выше, чем рейтинг поддержки лично Зеленского (93%). А Залужный, до большой войны не особо известный среди широких масс, моментально превратился в популярную фигуру национального масштаба.

Естественно, это не осталось без внимания команды Зеленского. Как подтвердили РБК-Украина собеседники из разных структур и группировок внутри властной команды, активнее всех эту тему продвигал глава его Офиса Андрей Ермак.

В итоге, неожиданно став мировой звездой, Зеленский в самой Украине столкнулся с наличием еще более популярного человека, чем он сам. "У победы может быть только один отец", "герой может быть только один" – эти фразы повторяли разные собеседники издания, вспоминая предысторию текущего конфликта.

Естественно, цифры народного одобрения на Банковой сразу же проектировали на возможный расклад на будущих выборах и делали для себя тревожные выводы. Хотя ни тогда, ни сейчас проведение выборов не выглядит ни первоочередной задачей, ни в принципе возможным на практике, большая политика в Украину вернулась как раз в те же дни – в первой половине апреля 2022-го.

Начало конфликта

Впервые трения между Зеленским и Залужным публично проявились уже летом первого года большой войны. Поводом стало обнародование внутреннего документа Генштаба, который предусматривал необходимость разрешения от военкомата для перемещения военнообязанных по Украине. РБК-Украина тогда подробно писало об этой истории.

Документ вызвал большой резонанс, Зеленский пообещал оперативно разобраться с ситуацией и призвал Генштаб "в дальнейшем не принимать без него подобных решений". При этом президент, конечно, отрицал наличие каких-либо конфликтов с военным руководством и подчеркивал единство команды. "Я считаю, что это ни о чем. Ошибки надо исправлять, вот и все", – говорил тогда Зеленский.

Но с тех пор тема "конфликта в военно-политическом руководстве Украины" в нашем, а позже и в зарубежном медиа-пространстве начала мелькать регулярно.

Подозрения, что Залужный держит на уме политическую карьеру, на Банковой только укреплялись. И хотя сам главком в СМИ выходил крайне редко, даже эта минимальная активность вызывала в ОП раздражение. Тем более, фактически любое заявление Залужного или даже обычное селфи неизменно вызывало ажиотаж в медиа и соцсетях.

За время войны Залужный превратился в одну из самых популярных фигур украинского общества (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Близкое окружение президента беспокоило и то, что вокруг главкома, по их убеждению, "появилось много порохоботов". А все, что связано с предыдущим президентом Украины, неизменно вызывает на Банковой крайне резкую реакцию.

Были и другие причины для конфликтов. Один из собеседников в военно-политическом руководстве вспоминает, как Зеленский спустя некоторое время после полномасштабного вторжения начал ездить на фронт и лично общаться с комбригами и комбатами – тогда как Залужный долго время находился в Киеве (хотя, конечно, лично вести людей в атаку от главкома никто не требовал). "Тогда возник вопрос: а может ли главком на сто процентов понимать реальные потребности людей на фронте, если он сам с ними не общается", – вспоминает собеседник.

В окружении главкома уверяют: никаких политических амбиций у Залужного не было и нет, а все остальные – исключительно происки оппонентов. По словам источников, сейчас и по крайней мере до конца войны у Залужного лишь одна задача – воевать. Это он озвучивал и лично интересовавшимся людям из команды Зеленского. Впрочем, пока инициатива в войне была на стороне Украины, до критической черты все эти проблемы не доходили. "Были бы сейчас успехи на фронте, все было бы нормально", – считает один из собеседников издания.

Ситуацию резко обострил фактический провал контрнаступления. На Банковой РБК-Украина уверяют: первоисточником всех оптимистических прогнозов были уверения генералов в успехе операции, которыми они делись на заседаниях Ставки и в общении с Зеленским.

Уже позже президент и другие высшие руководители страны транслировали этот оптимистический нарратив в медиа. Там он был подхвачен различными экспертами и зажил самостоятельной жизнью – обломавшись об реальность еще прошлым летом, когда стало окончательно ясно: никакого грандиозного прорыва российских линий обороны не случилось.

"Это очень злило Зеленского. Когда речь идет о каких-то больших вещах, вроде контрнаступления, конечно, это выводит, когда тебе не говорят правду", – отмечает собеседник. На ремарку РБК-Украина о том, что ВСУ не получили от Запада всего необходимого для успеха, в частности, в воздухе, он отвечает: "А что, сразу не было понятно, что в воздухе перевес будет у русских? Зачем было рисовать радужные картинки?"

Один из собеседников издания уверяет: где-то в конце лета была достигнута договоренность о том, что Залужный больше не будет по-крупному выходить в медиа, а сфокусируется исключительно на боевых действиях.

А первого ноября появилась знаменитая колонка главкома в британском The Economist, вместе с его более развернутым эссе о том, почему Украина сейчас не может радикально изменить ситуацию на фронте в свою пользу и что ей для этого нужно. На Банковой ее восприняли крайне резко – не только из-за нарушения договоренности, но и из-за содержания: нарратив Залужного резко противоречил нарративу Зеленского о том, что ситуация отнюдь не является патовой. В итоге, сначала сам Офис президента, а потом и лично Зеленский выступили с критическими заявлениями в адрес главкома.

Впрочем, другие источники в Силах безопасности утверждают, что никакой договоренности между главкомом и ОП о запрете на его медиа-активность не было. Хотя за время большой войны его интервью действительно было всего несколько. И на них, по словам собеседников, было получено разрешение у министра обороны. Что касается колонки на The Economist, то о ее выходе на Банковой якобы знали, однако не знали о ее содержании.

Эта история наложилась на противоречия между ОП и главкомом касательно самого ведения войны как такового. По данным издания, Залужному не нравилось то, что и президент, и отдельные чиновники с Банковой напрямую общались с некоторыми командующими и генералами. И временами их мнение при принятии тех или иных решений перевешивало или даже шло вразрез с позицией главкома.

"Уже больше года Залужный не общался с президентом один на один – всегда был кто-то еще. И поверьте, сам президент очень глубоко в войне – я б сказал, даже вплоть до тактического уровня", – говорит один из информированных собеседников издания.

В конце прошлого года Банковая захотела, чтобы Генштаб представил свое видение боевых действий в 2024-м. Военные в ответ говорили, что смогут представить такой план, если будут понимать, на какой объем средств – вооружения и техники – они смогут рассчитывать. И эти обсуждения превращались в порочный круг, который также наложил свой отпечаток на отношения между ОП и ГШ. Одни – требовали план, чтобы отталкиваясь от него, искать ресурсы на войну. Другие говорили, что смогут спланировать свои действия, только понимая, чем смогут оперировать.

Во время совещаний или Ставок по теме войны президент не всегда соглашался с позицией главкома (фото: Facebook, CinC AF of Ukraine)

Еще один собеседник в военных кругах обратил внимание, что сам главком ни разу не участвовал ни в одних переговорах за рубежом, на которых согласовывались поставки Украине вооружения или обучение украинских военных. Источник намекнул, что Банковая, возможно, наложила негласное "табу" на поездки Залужного за границу.

Запутанный сценарий

После обеда понедельника, 29 января, Залужного пригласили в ОП, где с ним хотели встретиться президент и министр обороны. Во время их разговора Зеленский сообщил главкому, что ему стоит уйти в отставку, потому что он "хочет перезагрузить систему Сил обороны". В целом, разговоры о более масштабных перестановках в военно-силовом блоке ходят в кулуарах уже пару месяцев, но пока так и остаются разговорами.

По информации издания, президент предложил Залужному перейти на альтернативные должности – посла Украины при НАТО или секретаря СНБО – традиционная практика, к которой прибегает действующая провластная команда, чтобы, с одной стороны, оставить людей в своей "обойме", но на относительно формальной должности. С другой – не нажить себе врага.

"У нас такая практика, что все должны уходить сами. Если сам не написал заявление, а был уволен – все, ты "враг народа", – говорит собеседник в президентской команде.

Но Залужный отказался писать заявление и переходить на другие должности. Главком и его команда были в ожидании, что к ночи президент объявит то самое решение, о котором в Генштабе подозревали уже в течение нескольких последних недель.

Тем временем информация о возможной отставке Залужного просочилась в соцсети. Несколько телеграмм-каналов, лояльных к ОП, писали, что вот-вот появится указ президента об увольнении главкома. Эту же информацию опубликовали несколько политиков и журналистов, которых можно отнести, скорее, к орбите Залужного, нежели ОП.

По информации издания, сотрудники телемарафона якобы даже получили запись ежедневного видеообращения Зеленского, в котором объявлялась отставка главкома. Но очень скоро автор, отправивший журналистам это видео, его удалил. А пресс-секретарь президента Сергей Никифоров следом за Минобороны официально заявил, что президент не подписывал указ об увольнении главнокомандующего ВСУ.

Что изменилось буквально за несколько часов понедельника – единой версии на этот счет нет. По одной из них, на Банковой рассчитывали, что Залужный все-таки напишет заявление сам. Но так как он отказался, ситуация могла развиваться по непрогнозируемому для ОП сценарию. Главком окончательно бы превратился в политическую суперзвезду, которую от публичности уже не сдерживал бы никакой официальный пост.

Согласно популярному мнению, увольнение Залужного неизбежно нанесет по Зеленскому и всей его команде тяжелейший имиджевый удар. Впрочем, собеседник РБК-Украина в "Слуге народа" полагает, что катастрофой это не станет. "Во что трансформируется поддержка Залужного? Выборов сейчас нет. Майдан? Ну какой Майдан во время войны. Тем более, на этот Майдан обязательно придет Порошенко, после чего много людей оттуда уйдет, с учетом его антирейтинга", – рассуждает он. Тем не менее, имиджевый фактор Банковая едва ли может полностью сбрасывать со счетов.

По второй версии, Офис президента якобы все еще не определился с кандидатурой нового главкома. Поиск преемников – хроническая проблема нынешней команды власти. Иногда из-за этого кадровые ротации, даже на министерском уровне, задерживаются на месяцы, а то и на годы – и люди, с которыми уже было решено распрощаться, продолжают оставаться на своих постах.

В Офисе президента, возможно, уже присмотрели кандидатов на смену Залужному (фото: president.gov.ua)

Сейчас, по данным издания, на этот пост рассматриваются начальник ГУР МО Кирилл Буданов и командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский. Оба – генерал-лейтенанты, известные как в Украине, так и за рубежом. Обеих характеризуют как достаточно жестких военных. И у обоих, по информации издания, не слишком хорошие отношения с Залужным.

И в окружении Буданова, и в окружении Сырского говорят, что они не претендовали на новый пост. Но источник, близкий к разведке, предположил, что "если бы Буданову поступило такое предложение, то он как военный человек не вправе от него отказаться". Второй собеседник, близкий к начальнику ГУР, подтвердил, что ему и вправду предлагали занять пост главкома.

Что касается генерала Сырского, то мнения насчет его амбиций отличаются. Знакомые с ним собеседники утверждают, что для него должности имеют гораздо меньший вес чем военные успехи и победы.

"Ему нравится находится в полях, проводить и руководить операциями, он живет этим. К тому же он достаточно мудрый человек и понимает, что кто бы не пришел на пост главкома – его все равно будут сравнивать с предшественником. И это сравнение, так или иначе, будет не в пользу нового главкома", – рассуждает один из собеседников в военных кругах. Другие же, напротив, считают, что Сырский был бы и не прочь пойти на повышение и даже наоборот, давно хотел бы занять пост главкома – как и ряд других генералов.

Есть расхожая версия и о том, что увольнение Залужного сорвалось из-за позиции западных партнеров Украины. Впрочем, некорректно сводить это к тезису "Запад не дал Зеленскому уволить Залужного". По информации издания, со стороны союзников действительно прозвучали опасения о том, что методы работы потенциального нового главкома им будут непонятны, тогда как Залужного они уже хорошо изучили. Впрочем, во власти говорят, что это стандартная практика – в случае громких увольнений Запад не поддерживает замену "понятных" им людей на новых. И просит привести, пусть неофициально, реальную и осязаемую причину отставки (коррупционный скандал, плохие показатели работы и т.д.) В случае же с Залужным благовидную причину предоставить не так просто.

Впрочем один из влиятельных собеседников в военных кругах допустил, что Банковая могла и вовсе отложить историю с увольнением главкома до весны. Это, с одной стороны, позволит Офису промониторить общественную реакцию. А с другой – станет этакой "прививкой" для населения, чтобы люди задумались над тем, что увольнение Залужного в принципе возможна. И если на Банковой действительно решатся уволить главкома, условно, через месяц или два, то тогда реакция общества будет менее болезненной, если бы они сделали это прямо сейчас.

***

Большинство собеседников РБК-Украина склоняется к тому, что точка невозврата в отношениях Зеленского и Залужного уже пройдена. Решение о его отставке принято и вопрос только во времени. И истечь оно может как через считанные часы, так и через несколько недель.