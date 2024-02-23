Зеленський назвав причину відставки Залужного

Валерій Залужний пішов у відставку, оскільки Збройним силам України було потрібне часткове перевантаження, щоб стати більш технологічними і швидкими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу FOX News.

Глава держави зазначив, що було дуже необхідне перезавантаження у менеджменті топ-командування Збройних сил, але, водночас, "ми не говоримо про перезавантаження напрямків дій".

За його словами, необхідність зміни командування було обумовлене тим, що "деякі речі не змінювались упродовж певного часу".

"Нам потрібно бути більш швидкими. А для цього потрібно позбавитись бюрократії, яка в нас є. В іншому випадку, у нас немає шансу. Бути розумними, зокрема технологічно, і звичайно швидкими. Час є гроші. А в нашому випадку, час є людські життя", - сказав президент.

Крім того, Зеленський заперечив, що відправив Залужного у відставку через існування політичної конкуренції.

"Це його (Залужного. - ред.) вибір. Він захищав нашу країну. І за це я нагородив його цим званням (зіркою Героя України. - ред.). Я дуже йому вдячний", - додав глава держави.

Відставка Валерія Залужного

8 лютого президент Володимир Зеленський відправив у відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

В Офісі президента зазначили, що відставка Залужного сталася з низки причин. Зокрема, це потреба не допустити стагнації по лінії фронту, необхідність пошуку нових функціональних і високотехнологічних рішень та важливість запуску процесу реформування управлінських принципів в армії.

Новим головнокомандувачем ЗСУ глава держави призначив Олександра Сирського.

В Білому домі заявили про готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ. Помічниця міністра оборони США Селеста Волландер назвала Сирського успішним командиром і заявила про готовність працювати з ним.

9 лютого Зеленський надав Залужному та керівнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову звання Героя України.

Детально про те, що сталося між Зеленським та Залужним і що передувало відставці головкома - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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