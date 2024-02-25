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Десять систем Patriot для Украины кардинально изменили бы ситуацию в войне, - Зеленский

Киев, Воскресенье 25 февраля 2024 19:14
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Десять систем Patriot для Украины кардинально изменили бы ситуацию в войне, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Передача Украине десяти зенитных ракетных комплексов Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что если Украина получила бы в ближайшие месяцы десять систем Patriot для ключевых индустриальных центров и если бы эти системы наша страна могла бы применить ближе к фронту, враг "отступил бы".

"Мы сломали бы их оборону и пошли вперед. Десять Patriot - это кардинально бы изменило ситуацию", - отметил Зеленский.

Patriot для Украины

Напомним, Украина начала получать зенитные ракетные комплексы Patriot от союзников еще в прошлом году.

Это одна из двух систем у наших защитников, которая способна сбивать баллистические ракеты.

Patriot передали Украине США, Германия и Нидерланды.

Последний раз о поставках ЗРК в Украину было известно 14 декабря прошлого года.

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