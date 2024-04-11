Зеленский прилетел в Литву для участия в саммите Триморья

Президент Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

По его словам, у него запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения по безопасности.

"Главное сейчас - сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор", - заявил президент.

Он отметил, что российское зло - это угроза не только для Украины, но и для каждого народа, граничащего с Россией, и всех, кто ценит международное право.